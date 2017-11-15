У Криму погіршилася ситуація з правами людини – правозахисники

Аналіз ситуації за рік показав, що в Криму триває переслідування активістів

В окупованому Криму протягом 2017 року спостерігалося «значне погіршення» ситуації з дотриманням прав людини. Як говориться в звіті Кримської правозахисної групи, за рік зафіксовано ряд нових тенденцій в політично мотивованих переслідуваннях кримчан. Згідно з даними правозахисників, аналіз ситуації за рік показав, що в Криму триває



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Протест кримського татарина

Аналіз ситуації за рік показав, що в Криму триває переслідування активістів

В окупованому Криму протягом 2017 року спостерігалося «значне погіршення» ситуації з дотриманням прав людини. Як говориться в звіті Кримської правозахисної групи, за рік зафіксовано ряд нових тенденцій в політично мотивованих переслідуваннях кримчан.

Згідно з даними правозахисників, аналіз ситуації за рік показав, що в Криму триває переслідування активістів, в тому числі за релігійною та етнічною ознакою. Крім того, посилилися обмеження свободи мирних зібрань.

«У 2017 році аналітики Кримської правозахисної групи зафіксували серйозне погіршення ситуації з наданням медичної допомоги ув'язненим, що в деяких випадках можна прирівнювати до тортур. Серед таких випадків систематичне навмисне ненадання медичної допомоги Мохаммаду Кабіру, Асану Чапуху і Бекіру Дегерменджі. Подібна бездіяльність створила пряму загрозу для життя цих людей», - йдеться в звіті правозахисників.

Правозахисники зазначили і погіршення ситуації з дотриманням міжнародного гуманітарного права. Зокрема, в 2017 році значно зросла кількість кримчан, призваних до армії Росії. Повідомляється, що всього з 2014 року в Збройні сили Росії закликали приблизно 10 тисяч кримчан.

«У «справі кримських мусульман» з'явилося ще десять затриманих. Шістьох з них звинувачують в участі в організації Хізб ут-Тахрір (вважається в Росії терористичною), чотирьох - в участі в організації Таблігі Джамаат (вважається в Росії екстремістською). Зараз дев'ять з них утримуються під вартою в СІЗО Сімферополя, один знаходиться під домашнім арештом .... Родичів перестали пускати на судові засідання. Майже всі засідання в цьому році проходили в закритому режим», - йдеться в звіті.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 об'єднань, названих «терористичними».

Джерело: Радіо Свобода