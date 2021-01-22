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    Суспільство

    МЗС відреагувало на жорстоке побиття українського підлітка в Парижі

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    <p><span>Побитий українець знаходиться в комі</span></p> - МЗС відреагувало на жорстоке побиття українського підлітка в Парижі

    Побитий українець знаходиться в комі

    Фото: usionline

    Постраждала дитина стала жертвою конфлікту між підлітковими групами, заявив речник МЗС

    Речник Міністерства закордонних справ (МЗС) України Олег Ніколаєнко повідомив, що дипломати звернулися в прокуратуру Парижа через побиття українського підлітка.

    «Посольству України у Франції відомо про цю ситуацію. Постраждала дитина стала жертвою конфлікту між підлітковими групами. Дипустанова звернулося з офіційним запитом до місцевої прокуратури, проводиться розслідування», – заявив Ніколенко в коментарі «Уніан».

    За його словами, консул знаходиться на зв'язку з рідними українця.

    Нагадаємо, 15 січня в районі Ейфелевої вежі невідомі побили 15-річного українця, зараз хлопчик перебуває в комі.

    Наразі Юрій перебуває у комі в реанімації, його стан критичний. У хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей. Повідомляється також, що хлопчик родом з Закарпаття.

    Теги: МЗС прокуратура Закарпаття Франція Париж бійка напад розслідування
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