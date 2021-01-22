МЗС відреагувало на жорстоке побиття українського підлітка в Парижі

Постраждала дитина стала жертвою конфлікту між підлітковими групами, заявив речник МЗС

Речник Міністерства закордонних справ (МЗС) України Олег Ніколаєнко повідомив, що дипломати звернулися в прокуратуру Парижа через побиття українського підлітка.

«Посольству України у Франції відомо про цю ситуацію. Постраждала дитина стала жертвою конфлікту між підлітковими групами. Дипустанова звернулося з офіційним запитом до місцевої прокуратури, проводиться розслідування», – заявив Ніколенко в коментарі «Уніан».

За його словами, консул знаходиться на зв'язку з рідними українця.

Нагадаємо, 15 січня в районі Ейфелевої вежі невідомі побили 15-річного українця, зараз хлопчик перебуває в комі.

Наразі Юрій перебуває у комі в реанімації, його стан критичний. У хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей. Повідомляється також, що хлопчик родом з Закарпаття.