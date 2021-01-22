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    Суспільство

    У Парижі група невідомих жорстоко побили підлітка з України (фото)

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    <p>14-річний Юрій зазнав звірячого нападу неподалік від Ейфелевої вежі</p> - У Парижі група невідомих жорстоко побили підлітка з України (фото)

    14-річний Юрій зазнав звірячого нападу неподалік від Ейфелевої вежі

    Фотоколаж: usionline.com

    У хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей

    У Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного хлопця з України, він перебуває у комі.

    Про це пишуть у соціальних мережах представники української громади у Франції.

    «14-річний Юрій зазнав звірячого нападу неподалік від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle. Десяток невідомих з металевими палицями, битами і ножами атакували компанію студентів. Вдалося втекти всім, за винятком одного хлопчика», – йдеться у повідомленні.

    На сайті My Ukraine зазначається, що напад стався 15 січня, коли хлопець разом з друзями повертався з коледжу.

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    Наразі Юрій перебуває у комі в реанімації, його стан критичний. У хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

    У четвер, 21 січня, Юрію виповнилося 15 років. Його рідні шукають свідків нападу. Повідомляється також, що хлопчик родом з Закарпаття.

    Теги: кримінал Закарпаття Франція Париж бійка українці напад
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