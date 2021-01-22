У Парижі група невідомих жорстоко побили підлітка з України (фото)

У хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей

У Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного хлопця з України, він перебуває у комі.

Про це пишуть у соціальних мережах представники української громади у Франції.

«14-річний Юрій зазнав звірячого нападу неподалік від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle. Десяток невідомих з металевими палицями, битами і ножами атакували компанію студентів. Вдалося втекти всім, за винятком одного хлопчика», – йдеться у повідомленні.

На сайті My Ukraine зазначається, що напад стався 15 січня, коли хлопець разом з друзями повертався з коледжу.

Наразі Юрій перебуває у комі в реанімації, його стан критичний. У хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

У четвер, 21 січня, Юрію виповнилося 15 років. Його рідні шукають свідків нападу. Повідомляється також, що хлопчик родом з Закарпаття.