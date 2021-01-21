На Київщині «смотрящий по Лук’янівському СІЗО» організував озброєну банду

Перед судом постануть шість членів банди, яка нападала на підприємства, організації і пересічних громадян

На Київщині судитимуть п’ять членів озброєної банди, яку очолював «смотрящий по Лук’янівському СІЗО».

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Злочинне угруповання займалось розбійними нападами на підприємства, установи, організації та пересічних громадян, а також крадіжками чужого майна.

За даними слідства, очолював банду раніше неодноразово судимий за аналогічні злочини 35-річний мешканець Броварів, який у кримінальних колах позиціонував себе як «смотрящий по Лук’янівському СІЗО».

Звільнившись, останній не став на шлях виправлення, а організував нову банду, з метою здійснення нападів на громадян, підприємства, установи, організації.

До відбору кандидатів у члени банди, «смотрящий» підходив ретельно та враховував особисті якості кандидатів: схильність до вчинення корисливих злочинів із застосуванням насильства, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв’язки, здатність до підпорядкування тощо.

Таким чином, до складу вказаного угруповання, на рахунку якого дев'ять епізодів злочинної діяльності, окрім організатора, входило ще п’ятеро осіб.

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до Макарівського районного суду для розгляду по суті.