Священники Московської церкви пішли з похорону загиблого на Донбасі воїна після незручних запитань (відео)

Священник помісної УПЦ звинуватив Московський патріархат у «благословенні російської агресії на війні»

У буковинському селі Михальча, що розташовується між Чернівцями та Сторожинцем, під час поховання загиблого на фронті 24-річного бійця ЗСУ Ярослава Карлійчука священник УПЦ/ПЦУ Роман Грищук звинуватив Церкву Московського патріархату у "благословенні російської агресії на війні», після чого п’ятеро священників релігійної організації, яка досі називає себе УПЦ МП, покинули кладовище, де ховали героя.

На оприлюдненому громадою села відео видно, що перед похованням загиблого воїна отець Роман Грищук, одягнутий у військову куртку, виступив із промовою, в якій зробив ряд критичних зауважень у бік Московського патріархату.

Отець Роман зауважив, що Ярослав Карлійчук був «не просто захисником Вітчизни», а «мужнім прикладом християнина».

«Саме так, дорогі мої. Тому що Святе Писання каже чітко, що »немає більшої любові, ніж як хто душу покладе за ближніх своїх». І саме як християнин, Ярослав узяв на себе хрест захисту своєї Батьківщини. Це саме так називається, дорогі мої», – наводить слова священника газета Молодий буковинець.

Він попросив присутніх на похороні священнослужителів з УПЦ МП не казати, що українські військові гинуть на фронті, бо це «їх вибір професії».

Роман Грищук закликав їх «називати прямо, що їх убиває російський агресор».

«Його убили! І назвіть, хто його убив! Убив російський агресор, який вдерся на нашу територію, у нашу країну. Назвіть, отці, хто благословив російського агресора сюди прийти зі зброєю?! Це – патріарх Кирил, який ще тоді, сім років тому сказав у своєму посланні до Синоду, що «если украинцы сильно сопротивляться не будут, то русские воины много крови не прольют». Згадайте, хто благословив початок війни на Донбасі!», – сказав священник.

Під час цих слів священники УПЦ МП, перехрестившись, покинули місце, де ховали воїна. У цей час отець Роман Грищук закликав їх не йти, а покаятись і попросити вибачення у військового.

«Так, дорогі мої, про це треба говорити. Треба говорити про тих, через кого пройшла війна. Хто організовував хресні ходи і зупиняв наших військових, які йшли боронити нашу країну? Згадайте, отці, не йдіть. Попросіть пробачення у військового!», – додав Роман Грищук.

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