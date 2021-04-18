Влада повинна очолити добровольців. Якщо є плани захищатися, а не капітулювати
Військово-політичне керівництво має роздмухувати патріотичні настрої, які об'єднують народ перед спільною загрозою
Прочитав заяву-звернення Генерального штабу до місцевих органів влади та громадян із закликом не створювати загони добровольців.
Як на мене це хибне і неправильне звернення.
Так, наразі сил ЗСУ та Національної Гвардії, СБУ достатньо для захисту України від того угрупування військ, яке стоїть на кордоні. А що буде через місяць, а восени? Росія вже наростило угрупування з 80 до 100 тисяч і продовжує це робити.
Добре, Рада прийняла закон про резервістів, який ще, доречі, не підписаний, але добре...Наберемо резервістів.
А хто проводить зараз в державі роботу по Цивільній Обороні? Хто відпрацьовує евакуацію населення в містах мільйониках, стотисячниках? Щось я такого в Україні не бачив. А Росія проводить, регулярно. Почитайте просто про розмахи цих навчань за ці роки... Там навіть закон про евакуацію громадян прийняли.
Наступний аспект – дизертири та зрадники. Нагадаю, що в Криму зрадили 70% армії, 90% Внутрішніх військ, міліції та СБУ. А які черги були на кордонах в 2014му? Вам нагадати слова першого заступника міністра оборони Івана Руснака у 2019му році про кількість дизертирів? Пошукайте.
Тому не можна зходу нищити патріотичне прагнення громадян захищати власну державу.
Немає законодавства? Приймайте. Он в Раді вже довгий час зареєстровано закон про ТРО. Недосконалий? Суперечливий? Запропонуйте свій.
Але військово-політичне керівництво має роздмухувати патріотичні настрої, які об'єднують народ перед спільною загрозою.
Влада сама має очолити організацію добровольців в законні, навчені, дисципліновані підрозділи.
Звичайно, якщо плани захищатися, а не капітулювати.
Бо тоді народ організується сам і жодні заяви та благання цьому не завадять.
Від себе додам. У мене особисто підписан контракт-резерву з ЗСУ і я рекомендую усім, хто має УБД і готовий під час розширення агресії брати активну участь в обороні, підписувати такі контракти.
Попри відсутність закону про ТРО деякі підрозділи вже формуються, або сформовані і можна піти туди. А якщо у вашій області таких загонів не сформовано, то вимагайте від місцевої влади їх формування.
Джерело: блог Мирослава Гая