Буковинський Прованс: у Чернівецькій області висадили найбільше в Україні лавандове поле

На Буковині планують не лише вирощувати, а й переробляти лаванду

У селі Білівці, що у Хотинській територіальній громаді, планують переробляти лаванду на олію

У селі Білівці, що у Хотинській територіальній громаді Чернівецької області, висадили 10 гектарів лаванди. Це найбільше лавандове поле в Україні. Про це розповів голова Хотинської територіальної громади Андрій Дранчук, пише molbuk.ua.

«Лаванду висадили восени минулого року. Хочемо зробити це туристично привабливим об’єктом», – сказав Андрій Дранчук.

Також Хотинська громада подала проєкт у Державний фонд регіонального розвитку, щоб отримати кошти для створення переробного цеху.

«Хочемо робити з лаванди для косметологічних потреб олію. Також тут хочемо відкрити спа-салон. Проєкт вже подали до Державного фонду регіонального розвитку, щоби створити нову туристичну локацію», – сказав Андрій Дранчук.

Як пояснив Андрій Дранчук, село Білівці Хотинського району розташоване за 35 кілометрів від Чернівців.

Раніше «Главком» писав, що створити український Прованс у Коршівській ОТГ на Коломийщині вдалося місцевому мешканцю Івану Коцабі. Разом із дружиною вони доглядають за 7000 кущами лаванди

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