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    Буковинський Прованс: у Чернівецькій області висадили найбільше в Україні лавандове поле

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    На Буковині планують не лише вирощувати, а й переробляти лаванду&nbsp; - Буковинський Прованс: у Чернівецькій області висадили найбільше в Україні лавандове поле
    На Буковині планують не лише вирощувати, а й переробляти лаванду 
    Фото: versii.cv.ua

    У селі Білівці, що у Хотинській територіальній громаді, планують переробляти лаванду на олію

    У селі Білівці, що у Хотинській територіальній громаді Чернівецької області, висадили 10 гектарів лаванди. Це найбільше лавандове поле в Україні. Про це розповів голова Хотинської територіальної громади Андрій Дранчук, пише molbuk.ua.

    «Лаванду висадили восени минулого року. Хочемо зробити це туристично привабливим об’єктом», – сказав Андрій Дранчук.

    Також Хотинська громада подала проєкт у Державний фонд регіонального розвитку, щоб отримати кошти для створення переробного цеху.

    «Хочемо робити з лаванди для косметологічних потреб олію. Також тут хочемо відкрити спа-салон. Проєкт вже подали до Державного фонду регіонального розвитку, щоби створити нову туристичну локацію», – сказав Андрій Дранчук.

    Як пояснив Андрій Дранчук, село Білівці Хотинського району розташоване за 35 кілометрів від Чернівців.

    Раніше «Главком» писав, що створити український Прованс у Коршівській ОТГ на Коломийщині вдалося місцевому мешканцю Івану Коцабі. Разом із дружиною вони доглядають за 7000 кущами лаванди

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    Теги: туризм громада Чернівецька область
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