3 тис. євро за ухилення від призову: поліція затримала організатора «схеми»

Буковинець обіцяв «вирішити питання» щодо непризову чоловіків до лав Збройних сил України

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області та слідчі обласної поліції викрили злочинну схему ухилення від призову та встановили її організатора. Про це повідомляє Національна поліція України.

За винагороду фігурант обіцяв «вирішити питання» щодо непризову чоловіків до лав Збройних сил України. Він нібито мав вплинути на службовців центру комплектування та соціальної підтримки для прийняття «правильного» рішення. Вартість такої послуги становила 3 тис. євро.

8 липня поліцейські затримали організатора «схеми» під час отримання 1,5 тис. євро неправомірної вигоди. Раніше під час проведення слідчих дій задокументували факти передачі 1 тис. євро та 500 євро.

Слідчі дії тривають. Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозри за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За результатами обшуків вилучено частину коштів, отриманих раніше як неправомірну вигоду.

Нагадаємо, що 24 лютого через початок повномасштабного російського вторгнення в Україну в нашій державі було оголошено загальну мобілізацію. Тоді ж Верховна Рада проголосувала за запровадження в Україні воєнного стану. З того часу його продовжували на місяць.

На засіданні 22 травня парламент знову продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня. Відповідне рішення увалено для виконання указу президента Володимира Зеленського.

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що загальна мобілізація до кінця війни навряд чи буде скасована.

Від початку війни до Збройних сил України мобілізовано 700 тисяч осіб.

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