На Донбасі нові втрати: один загиблий, двоє поранених

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника

Ворог скинув гранати на позиції українських підрозділів з безпілотника

Станом на 7 годину ранку, 13 квітня, російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню, з яких 1 обстріл позицій українських захисників та 2 перетини лінії розмежування ворожим БПЛА, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

«Неподалік населеного пункту Південне противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. В районі населеного пункту Майорське, БПЛА противника перетнувші лінію розмежування здійснили скидання гранат на позиції наших підрозділів, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення, не сумісне з життям», – йдеться в повідомленні.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

Ще два військовослужбовці зі складу об’єднаних сил отримали поранення. Воїнам оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Це вже десяти бойова втрата Збройних сил України на фронті з початку квітня 2021 року.

3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади.

Того ж дня в тому ж районі загинув від кульових поранень сапер 10 огшбр Ігор Байтала. 6 квітня окупанти віддали його тіло, що залишалося у так званій сірій зоні.

5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець 72 омбр солдат Владислав Мороз.

5 квітня смертельне кульове поранення біля Золотого-4 отримав молодший сержант Віктор Гелебрант із 92-ї окремої механізованої бригади.

6 квітня від підриву в авто в районі села Степне на Донеччині загинув солдат 1 отбр Максим Стеблянко.

6 квітня внаслідок обстрілу з СПГ в районі Невельського на Донеччині загинув старший лейтенант Володимир Шпак із 58 омпбр.

8 квітня від снайперського вогню під Водяним на півдні Донецької області загинув боєць 36-ї окремої бригади морської піхоти матрос Денис Юшко.

10 квітня загинув 24-річний Андрій Теперик із 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. кошового отамана Івана Сірка.

24-річний Ярослав Карлійчук загинув 12 квітня.

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