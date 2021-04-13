На Донбасі виявили 297 мінних полів

До початку розмінування йде процес виявлення небезпечних ділянок

Організація з гуманітарного розмінування HALO Trust виявила на сході України 297 мінних полів. Про це у програмі «На самом деле: мир« телеканалу «Дом« повідомила координаторка з інформування про мінну небезпеку, помічниця з операцій HALO Trust Ася Болотова.

Як зазначається, на Донбасі організація з гуманітарного розмінування HALO Trust виявила 297 мінних полів загальною площею понад 26 млн кв. м.

Так, організація проводить гуманітарне розмінування на підконтрольній українському уряду частині Донецької та Луганської областей з 2015 року. Нині там працюють 450 співробітників організації, з яких безпосередньо до розмінування залучено 400. Особливості гуманітарного розмінування - демінери не знешкоджують снаряди, міни, вони займаються лише їх виявленням.

«Наших фахівців ми називаємо демінерами - це люди, які займаються тільки пошуком вибухонебезпечних предметів. Використовуючи правильні методи, правильні техніки, вони знаходять небезпечний предмет, але з ним не контактують. А сапер - це фахівець, який може встановити вибухонебезпечний предмет, може його отримати, утилізувати, знищити», - заявила Болотова.

За її словами, у команді демінерів працюють як чоловіки, так і жінки. Додаткової освіти для цієї професії не потрібно, всьому необхідному їх навчають на тренінгу, який триває п'ять тижнів.

«Цього часу достатньо для того, щоб людина навчилася тому, як необхідно займатися пошуком вибухонебезпечних предметів… Це буквально тільки три дні лекцій, решта - це практика. І по закінченню тренінгу людина складає іспит. Якщо вона не набере певної кількості балів - її знань недостатньо, і в поле випустити ми її не зможемо. Це, насамперед, безпека», - зауважила Болотова.

До початку розмінування йде процес виявлення небезпечних ділянок. Цим займаються три спеціальні групи HALO Trust, загальна чисельність - 12 осіб. Їх завдання - виїхати до населеного пункту і зібрати його історію, пов'язану з бойовими діями.

«Щоб розуміти: чи були інциденти, чи були блокпости, що відбувалося на цій території. Збір такої інформації триває не день і не тиждень. Тому що пошук ключових інформаторів - це дуже складне завдання, насправді. Також ці групи повинні виявити загрозу, з чим ми маємо справу: це протитанкові міни, протипіхотні міни тощо«, - сказала вона.

У підсумку ця спецгрупа виявляє заміновану територію, визначає приблизну її площу, відзначає специфіку можливих вибухонебезпечних предметів - протитанкові міни, протипіхотні міни, розтяжки тощо.

«Виявляючи мінні поля, ми їх маркуємо. І на цей час ми вже виявили 297 мінних полів загальною площею понад 26 млн кв. м», - заявила координаторка.