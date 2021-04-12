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    Рада церков закликала до миру через загострення на Донбасі

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    Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликала до миру - Рада церков закликала до миру через загострення на Донбасі
    Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликала до миру
    Фото: Офіс президента

    Представники духовенства, зокрема, наголошують на важливості миру напередодні Великодніх свят

    Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій 12 квітня виступила із заявою через загострення ситуації на Донбасі, порушення режиму припинення вогню та концентрацію російських військ біля кордонів України. Про це йдеться в заяві.

    «У зв’язку зі загостренням ситуації в Донецькій і Луганській областях України та порушенням режиму припинення вогню, що знову призвело до непоправних людських втрат і стало причиною глибокого горя та людських страждань, і безпрецедентним посиленням угрупування військ Російської Федерації поблизу державного кордону України, Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій звертається до всіх, у чиїй влади та компетенції зупинити вогонь і припинити обстріли, та знайти в собі достатньо сили й відваги відновити задекларовані раніше зобов’язання щодо пошуку шляхів його мирного врегулювання», – йдеться у заяві.

    Представники духовенства, зокрема, наголошують на важливості миру напередодні Великодніх свят.

    «Напередодні одного з найбільших християнських свят, Великодня, що для багатьох громадян нашої держави залишається можливістю внутрішнього відновлення та джерелом духовної розради, звертаємося з проханням виявити мудрість і мужність, щоб у цей час над нашою рідною землею розносився відгомін урочистих великодніх піснеспівів, а не пострілів. Нехай знову лунають щирі пасхальні вітання і замовкне зброя та встановиться тривалий і стійкий мир. Визнаючи важливість раніше досягнутих домовленостей про запровадження режиму припинення вогню, ми, представники церков і релігійних організацій України, наголошуємо на необхідності підтвердження підписантами відданості задекларованим принципам й ухваленим рішенням та негайного усунення всіх перешкод на шляху до мирного врегулювання ситуації на сході України й остаточного припинення бойових дій і кровопролиття», – йдеться в документі.

    Крім того, у заяві є окреме звернення до представників міжнародних інститутів та дипломатичного корпусу в Україні – «виявити непохитну твердість та рішучу відданість справі відновлення процесу дипломатичного врегулювання військового конфлікту та встановлення справедливого миру на всій території нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах».

    Росія останнім часом значно нарощує бойові дії своїх гібридних сил на окупованій частині Донбасу, які грубо порушують умови режиму припинення вогню, але при цьому намагається звинуватити в цих порушеннях українські війська. Крім того, значне нарощування російських військ у Криму й біля кордонів України викликає в Києва і його західних союзників занепокоєння з приводу можливості нового відкритого вторгнення російських військ до України.

    За даними розвідки Міноборони Росія збільшує ударне угруповання навколо України.

    Також повідомлялося, що Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій зазначили, що підтримують Україну і «висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ».

    Держави ОБСЄ висловили осуд і занепокоєння діями Росії, яка концентрує сили на кордоні з Україною.

    Додамо, що Манфред Вебер, голова Європейської народної партії в Європейському парламенті, заявив про необхідність посилити європейські та американські санкції по відношенню до Росії. Москву повинні покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі.

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    Теги: Росія ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Німеччина зброя Франція час
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