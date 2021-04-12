На Донбасі загинув 24-річний солдат із Буковини

Старший солдат проходив службу в підрозділі 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади

Сьогодні у районі проведення Операції Об’єднаних сил загинув воїн Ярослав Карлійчук із Буковини. Про це повідомляє Чернівецька обладміністрація.

«12 квітня ворожа куля обірвала життя Ярослава Карлійчука із села Черепківці, що у Глибоцькій територіальній громаді. 24-річний старший солдат проходив службу в підрозділі 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади, який дислокується у Коломиї», - йдеться у повідомленні.

Поховають героя у рідному селі, дата похорону буде відома згодом.

Про загибель захисника України раніше пресслужба оперативно-тактичного угруповання «Північ».

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Про даний інцидент збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей про режим припинення вогню.

Ярослав Карлійчук – це вже дев'ята бойова втрата Збройних сил України на фронті з початку квітня 2021 року.

3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади.

Того ж дня в тому ж районі загинув від кульових поранень сапер 10 огшбр Ігор Байтала. 6 квітня окупанти віддали його тіло, що залишалося у так званій сірій зоні.

5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець 72 омбр солдат Владислав Мороз.

5 квітня смертельне кульове поранення біля Золотого-4 отримав молодший сержант Віктор Гелебрант із 92-ї окремої механізованої бригади.

6 квітня від підриву в авто в районі села Степне на Донеччині загинув солдат 1 отбр Максим Стеблянко.

6 квітня внаслідок обстрілу з СПГ в районі Невельського на Донеччині загинув старший лейтенант Володимир Шпак із 58 омпбр.

8 квітня від снайперського вогню під Водяним на півдні Донецької області загинув боєць 36-ї окремої бригади морської піхоти матрос Денис Юшко.

10 квітня загинув 24-річний Андрій Теперик із 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. кошового отамана Івана Сірка.