На Кіровоградщині зареєстрували ще одну смерть від грипу



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Це вже 5-й летальний випадок від грипу в Кіровоградській області цього епідсезону

Чоловік запізно звернувся за медичною допомогою

На Кіровоградщині зареєстрували ще один летальний вірусологічно підтверджений випадок грипу. Про це поінформували в обласному лабораторному центрі.

Від ускладнень грипу помер житель Маловисківського району. Чоловік запізно звернувся за медичною допомогою. Не був щеплений проти грипу.

Лабораторно підтверджено вірус грипу типу А (H1N1). Це вже 5-й летальний випадок від грипу в Кіровоградській області в цьому епідсезоні.

Нагадаємо, грип все ще гуляє Києвом: за тиждень захворіло понад 12 тис. осіб.

Також на Запоріжжі закрили дев'ять шкіл через грип та ГРВІ.



Як повідомлялося раніше, в Черкаській області протягом десятого тижня (2.03 по 7.03) на грип захворіло 4765 осіб, що склало 0,4 % від загальної кількості населення та зафіксовано один летальний випадок.