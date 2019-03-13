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    Суспільство

    На Кіровоградщині зареєстрували ще одну смерть від грипу

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    Це вже 5-й летальний випадок від грипу в Кіровоградській області цього епідсезону - На Кіровоградщині зареєстрували ще одну смерть від грипу
    Це вже 5-й летальний випадок від грипу в Кіровоградській області цього епідсезону

    Чоловік запізно звернувся за медичною допомогою

    На Кіровоградщині зареєстрували ще один летальний вірусологічно підтверджений випадок грипу. Про це поінформували в обласному лабораторному центрі.

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    Від ускладнень грипу помер житель Маловисківського району. Чоловік запізно звернувся за медичною допомогою. Не був щеплений проти грипу.

    Лабораторно підтверджено вірус грипу типу А (H1N1). Це вже 5-й летальний випадок від грипу в Кіровоградській області в цьому епідсезоні.

    Нагадаємо, грип все ще гуляє Києвом: за тиждень захворіло понад 12 тис. осіб. 

    Також на Запоріжжі закрили дев'ять шкіл через грип та ГРВІ.

    Як повідомлялося раніше, в Черкаській області протягом десятого тижня (2.03 по 7.03) на грип захворіло 4765 осіб, що склало 0,4 % від загальної кількості населення та зафіксовано один летальний випадок.

     

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