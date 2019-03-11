На Черкащині минулого тижня від грипу померла дитина



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У Черкаській області показник загальної захворюваності на 100 тисяч населення за 10 тиждень 2019 року склав 391,6

У Черкаській області за 10 тиждень (з 2 по 7 березня) захворіло 4765 осіб, що склало 0,4 % від загальної кількості населення та зафіксовано один летальний випадок. Про це повідомила прес-служба Черкаського обласного лабораторного центру МОЗ України.

«За звітний тиждень (2 по 7 березня) в області зареєстровано один летальний випадок від грипу ( дитина віком до 17 років), що підтверджено методом полімеразної ланцюгової реакції, визначено РНК вірусу грипу типу А», — йдеться у повідомленні.

В області за 10-й тиждень 2019 року (з 2 по 7 березня) захворіло 4765 осіб, що склало 0,4 % від загальної кількості населення. Показник загальної захворюваності на 100 тис. населення склав 391,6.

Серед тих хто захворів — 2835 дітей віком до 17 років (59,5 %). Хворих дітей найбільше було у віковій категорії 5-14 років (55,1 %).

Госпіталізована 282 особи (5,9 % від числа захворілих). Зокрема, 193 дитини (68,4 % від загальної кількості госпіталізованих). В умовах стаціонару найбільше перебували діти у віковій категорії 0-4 роки (37,2 % від загальної кількості госпіталізованих).

У відомстві додали, в області рівень захворюваності на 49,2 % нижче епідемічного порогу, розрахованого за 10-й тиждень 2019 року епідемічного сезону 2018-2019 років. Перевищення епідпорогу не зареєстровано на жодній адміністративній території.

За минулий тиждень, з 25 лютого по 03 березня 2019 року, в Україні від грипу померло чотири людини.

Джерело: УНН