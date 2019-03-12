Грип все ще гуляє Києвом: за тиждень захворіло понад 12 тис. осіб



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Освітній проце призупинено у чотирьох столичних школах

У Києві за 10-й тиждень 2019 року зареєстровано 12110 хворих на грип та ГРВІ. Показник захворюваності на грип та ГРВІ складав 408,7 та є нижчим епідемічного порогу на 52,3%. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

За його словами, у столиці спостерігається незначне зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 3%, яке відбулося за рахунок дитячого та дорослого населення. Так, дітей захворіло – 7 950 осіб (зниження 0,9%), дорослих – 4 160 осіб (зниження на 6,8%).

«У структурі захворюваності діти становлять 65,6%, а на попередньому тижні – 64%. Серед школярів захворюваність знизилася на 1,8%: 3 541 випадок, що становить 44,5% від загальної кількості захворілих дітей і 29,2% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 10-й тиждень госпіталізовано 142 особи, із них 129 – діти.

«Із початку епідемічного сезону – 1 жовтня 2018 року – у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 35 035 осіб, із них 9 296 – діти», – додав Поворозник.

Він окремо зазначив, що за інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві призупинено освітній процес у 4 закладах загальної середньої освіти (34 класи), із них повністю – у 1 закладі, частково – у 3-х закладах.

Так, освітній процес призупинено:

Деснянський район – усього 1 заклад (частково);

Дніпровський район – усього 1 заклад (повністю);

Солом’янський район – усього 1 заклад (частково);

Шевченківський район – усього 1 заклад (частково).

Нагадаємо, що керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та ГРВІ. Таке рішення на початку поточного року прийняла постійна комісія із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.