На Прикарпатті попрощалися з відомою волонтеркою та військовим парамедиком
Прощалися із жінкою-воїном на колінах
У четвер, 18 червня, на Прикарпатті попрощалися з відомою волонтеркою та парамедиком Ірина Шевчишин на псевдо Артистка..
На днях жінка загинула від удару током, коли косила траву вдома у місті Надвірна.
«На мужніх плечах побратимів Артистка дісталася неба. Бойові побратими та посестри, волонтери, громадськість провели в останню путь медика, волонтера, добровольця ОДЧ «Карпатська Січ», військовослужбовця 93 ОМБр «Холодний Яр» надвірнянку Ірину Шевчишин. Прощалися із жінкою-воїном на колінах», – написала у Facebook місцева журналістка Вікторія Торес.
У Надвірнянській міськраді зазначають, що Ірина Шевчишин ще з самого початку війни на сході України пішла добровольцем захищати нашу державу від російських окупантів.
У фронтових умовах, під постійними обстрілами й загрозою штурму наших позицій бойовиками врятувала не один десяток життів українських бійців. На сході України пережила найзапекліші бої 2014-2016 років.