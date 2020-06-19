  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    На Прикарпатті попрощалися з відомою волонтеркою та військовим парамедиком

    • Розсилка
    Ірина Шевчишин загинула від удару током, коли косила траву вдома у місті Надвірна - На Прикарпатті попрощалися з відомою волонтеркою та військовим парамедиком
    Ірина Шевчишин загинула від удару током, коли косила траву вдома у місті Надвірна

    Прощалися із жінкою-воїном на колінах

    У четвер, 18 червня, на Прикарпатті попрощалися з відомою волонтеркою та парамедиком Ірина Шевчишин на псевдо Артистка..

    На днях жінка загинула від удару током, коли косила траву вдома у місті Надвірна.

    «На мужніх плечах побратимів Артистка дісталася неба. Бойові побратими та посестри, волонтери, громадськість провели в останню путь медика, волонтера, добровольця ОДЧ «Карпатська Січ», військовослужбовця 93 ОМБр «Холодний Яр» надвірнянку Ірину Шевчишин. Прощалися із жінкою-воїном на колінах», – написала у Facebook місцева журналістка Вікторія Торес.

    У Надвірнянській міськраді зазначають, що Ірина Шевчишин ще з самого початку війни на сході України пішла добровольцем захищати нашу державу від російських окупантів.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    На Прикарпатті попрощалися з відомою волонтеркою та військовим парамедиком
    На Прикарпатті попрощалися з відомою волонтеркою та військовим парамедиком
    На Прикарпатті попрощалися з відомою волонтеркою та військовим парамедиком
    На Прикарпатті попрощалися з відомою волонтеркою та військовим парамедиком
    На Прикарпатті попрощалися з відомою волонтеркою та військовим парамедиком
    На Прикарпатті попрощалися з відомою волонтеркою та військовим парамедиком
    На Прикарпатті попрощалися з відомою волонтеркою та військовим парамедиком
    Фото: Вікторія Торес, Facebook

    У фронтових умовах, під постійними обстрілами й загрозою штурму наших позицій бойовиками врятувала не один десяток життів українських бійців. На сході України пережила найзапекліші бої 2014-2016 років.

    волонтер Івано-Франківщина смерть добровольці військові парамедики жінка поховання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ