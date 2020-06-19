На Прикарпатті попрощалися з відомою волонтеркою та військовим парамедиком



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Ірина Шевчишин загинула від удару током, коли косила траву вдома у місті Надвірна

Прощалися із жінкою-воїном на колінах

У четвер, 18 червня, на Прикарпатті попрощалися з відомою волонтеркою та парамедиком Ірина Шевчишин на псевдо Артистка..

На днях жінка загинула від удару током, коли косила траву вдома у місті Надвірна.

«На мужніх плечах побратимів Артистка дісталася неба. Бойові побратими та посестри, волонтери, громадськість провели в останню путь медика, волонтера, добровольця ОДЧ «Карпатська Січ», військовослужбовця 93 ОМБр «Холодний Яр» надвірнянку Ірину Шевчишин. Прощалися із жінкою-воїном на колінах», – написала у Facebook місцева журналістка Вікторія Торес.

У Надвірнянській міськраді зазначають, що Ірина Шевчишин ще з самого початку війни на сході України пішла добровольцем захищати нашу державу від російських окупантів.

У фронтових умовах, під постійними обстрілами й загрозою штурму наших позицій бойовиками врятувала не один десяток життів українських бійців. На сході України пережила найзапекліші бої 2014-2016 років.