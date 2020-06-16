Капітальний ремонт Київського крематорію відкладається



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Київський крематорій збудований у 1975 році

Тендер на ремонт крематорію скасовано

Тендер комунального підприємства «Київський крематорій» на проведення капітального ремонту ритуального корпусу і підземної галереї міського крематорію на вул. Байковій, 16 у Голосіївському районі Києва було скасовано. Причиною скасування тендера стало відхилення всіх семи тендерних пропозицій. Про це йдеться в оголошенні на ProZorro.

Торги оголосили ще 10 лютого 2020 року. Тоді за капремонт готові були викласти до 62,23 млн гривень. Якби закупівля відбулася, то до кінця осені 2020 року в Києві б з'явився відремонтований крематорій, пише KV.

Через два місяці після оголошення тендера - 10 квітень 2020 року - депутат Верховної Ради Соломія Бобровська (партія «Голос») просила київського міського голову Віталію Кличку відкласти початок капремонту ритуального корпусу і підземної галереї міського крематорію. Своє прохання вона аргументувала тим, що у відкритому доступі відсутня проектна документація капремонту, опис запланованих робіт опубліковано у вигляді кількісно-грошових показників, а фактична суть запланованих робіт залишається невідомою. Крім цього, на її думку, капітальний ремонт будівлі Залів прощання Київського крематорію може привести до знищення або істотного пошкодження унікального архітектурного об'єкта.

Бобровська також підкреслила, що актуальним залишається питання збереження всього Парку Пам'яті на Байковій горі, а особливо відновлення Стіни пам'яті. За її словами, крім відсутності фінансування на відновлення фрагмента стіни, в безпосередній близькості від неї регулярно проводяться поховання, що призводить до неможливості її реконструкції в майбутньому.

Також Бобровська просила Віталія Кличка сприяти внесенню будівлі Залів прощання і Стіни пам'яті на Байковій горі в Державний реєстр нерухомих пам'яток і відстрочити проведення ремонту до отримання будівлею статусу архітектурної пам'ятки. Крім цього, вона просила надати проектну документацію по капремонту, а також створити наглядову раду з контролю над реконструкцією Залів прощання, включивши в нього одного з архітекторів Парку пам'яті - Володимира Мельниченка.

Нагадаємо, в 2018 році КП «Київський крематорій» замовило у ТОВ «Дельтастройгрупп» за майже 19 млн гривень проведення капітального ремонту обладнання крематорію. Примітно, що тоді в тендері взяли участь тільки 2 компанії, що належать рідним братам. Згідно зі звітом про виконання договору від 19 квітня 2019 року, сторони розірвали угоду з ініціативи замовника, який відмовився від договору підряду, підрядник оплату не отримував.

КП «Київський крематорій» створено Київрадою у 2005 році. Основний вид діяльності - організація поховань і надання суміжних послуг.

Київський крематорій на вул. Байковій - єдиний крематорій Києва. Його будівля побудована в 1975 році. Архітектори - Авраам Милецький, Ада Рибачук і Володимир Мельниченко. Проєкт Київського крематорію був відзначений Європейським союзом похоронної служби. З 1983 року при крематорії існує колумбарій (сховище урн з прахом після кремації).

Центральним елементом крематорію повинна була стати Стіна пам'яті - це більше двохсот квадратних метрів художніх рельєфів від міфів про Прометея до подій Великої Вітчизняної війни і повоєнного відновлення. За задумом авторів, Стіна була покликана відволікати відвідувачів від їх горя, зосереджуючи на глобальних протистояннях людства. Художники працювали над її створенням 10 років, але радянське партійне керівництво вважало її неприйнятною і стіну залили бетоном. У травні 2018 року в рамках фестивалю Kyiv Art Week була відновлена невелика частина барельєфа, площею близько 6 кв. метрів.