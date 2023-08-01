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На Рівненщині археологи виявили 300-літнє поховання монахинь (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Рівненщині археологи виявили 300-літнє поховання монахинь (фото)
До розкопок на місці монастиря долучають студентів Острозької академії, які вивчають історію та археологію
фото: Суспільне Рівне

За тиждень розкопок знайшли два захоронення: могилу та склеп, останній частково пограбували

У місті Дубно на Рівненщині, на території колишнього жіночого монастиря, археологи знайшли два поховання монахинь та визначили територію чернечого некрополя. Про це повідомляє «Суспільне».

Зазначається, що археологічні розкопки на острові Дубовець, де розташовувався монастир, тривають з 2018 року. Речі особистого вжитку монахинь, які знайшли археологи, експонують у заповіднику. 

На цьому місці, за історичною довідкою, у 1592-му році князь Василь Острозький заснував православний жіночий монастир. Він у 17-му столітті перейшов у Василіанський унійний орден та існував як греко-католицький монастир до 1832-го року.

На місці розкопок археологи знайшли поховання монахинь, яке датують 18-початком 19-го століття, розповів голова громадської організації «Дубенський археологічний осередок» Андрій Бердецький.

За тиждень розкопок знайшли два захоронення: могилу та склеп. Останній частково пограбували, припустив Андрій Бердецький, бо археологи не відшукали у могилі нагрудного хреста.

«Вона єдина похована у мурованому склепі. Те, що це склеп, ми зрозуміли одразу, тому що перші цеглини, які ми виявили, покладені навскіс. Це, скоріш за все, була жінка, тому що серед знахідок було багато булавок. Ми вирішили, що це була або одна з настоятельок монастиря, або монахиня високого статусу», – каже голова ГО «Дубенський археологічний осередок».

Бердецький додав, що сам гріб лежав на двох цеглинах, які були підкладені так, щоб він стояв рівно. На цих цеглинах знаходились рештки черепа і все, що було покладено на обличчя.

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Археолог також розповів про те, що з найбільш цікавих і цінних знахідок є медальйон і кілька монет, які найбільше інформаційно дають цінність. Також є чимала кількість намистин, які, скоріш за все, були в одному наборі. Археолог зазначив, що в іншому захороненні речей не знайшли.

«Інший кістяк належить людині підліткового віку, можливо, це молода монашка. Його ще буде досліджувати антрополог, який зможе, принаймні, визначити стать, приблизний вік і деталі по прижиттєвих хворобах чи травмах», – зазначив він.

До розкопок на місці монастиря долучають студентів Острозької академії, які вивчають історію та археологію.

Усі знахідки археологи передадуть у Дубенський державний історико-культурний заповідник. Тут уже сформували експозицію з експонатів, які знайшли під час попередніх розкопок на місці монастиря.

Загалом це п'ятий сезон розкопок на острові Дубовець, де був монастир.

«Практично за цей час ми отримали величезний корпус матеріалів, який дозволяє відтворити повсякденне оточення насельниць. Передусім це предмети побуту і особистого вжитку черниць. Це предмети, які потрапили у монастир шляхом культурних та торговельних зв'язків з країнами Європи, зокрема, з території Німеччини, з Османської імперії, сучасної Бельгії з Швецією й інших куточків Європи», – пояснив завідувач відділу Дубенського історико-культурного заповідника Юрій Пшеничний.

Після антропологічного дослідження останки монахинь перепоховають. Розкопки планують продовжувати до середини серпня.

Раніше повідомлялося, що археологи знайшли артефакти XVII століття у самому центрі Вінниці.

Теги: Рівненщина археолог розкопки

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