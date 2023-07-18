Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Археологи знайшли артефакти XVII століття у самому центрі Вінниці (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Археологи знайшли артефакти XVII століття у самому центрі Вінниці (фото)
Археологи проводили дослідження на території Домініканського монастиря
фото: Вінницький обласний краєзнавчий музей

Археологи віднайшли шість поховань, які потребують детального наукового аналізу

Під час розкопок на території Домініканського монастиря експедиція Вінницького обласного краєзнавчого музею знайшла кераміку, скло та кілька людських поховань. Про це повідомляє пресслужба музею.

Серед виявлених предметів – фрагменти кераміки 17-18 ст., знайдені під потужним горілим шаром дерева та великою кількістю уламків посуду. Можливо, споруда використовувалась як погріб або схованка.

Окрім того, археологи знайшли люльки «носогрійки» для паління. Вони виготовлені з білої глини та чудово орнаментовані, одна – із залишками зеленої поливи. Були поширені у 17-19 ст.

Серед знайдених предметів також – ручка від керамічної сковорідки, розповсюдженої у другій половині 17-19 ст., яка мала назву ронда, та набір скляних виробів, який використовувався, найвірогідніше, у фармацевтиці.

10 фото
На весь екран
Археологам вдалося знайти безліч цікавих артефактів
фото: Вінницький обласний краєзнавчий музей

Окрім того, археологи віднайшли шість поховань, які потребують детального наукового аналізу.

Нагадаємо, що раніше археологи знайшли унікальні артефакти на дні Каховського водосховища. Обміліле водосховище приховувало німецькі каски та боєприпаси зразка минулого століття, залишки будівель, кістки людей та навіть цілі кладовища.

Теги: історія археологія Вінниця

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракети влучили у місцевий Будинок офіцерів, де діти займалися в гуртках, а ввечері 14 липня мав бути благодійний концерт Roxolana
Роковини трагедії у Вінниці: хронологія російського теракту (фото, відео)
14 липня, 10:59
Під Києвом загорівся ресторан Queen Country Club
Під Києвом українці грають в теніс на фоні палаючого ресторану (відео)
13 липня, 17:02
Волинь. Українсько-польська трагедія
11 липня – вічна пам'ять загиблим полякам
11 липня, 17:52
Гаррі Стайлс та Еліна Світоліна
Після довгоочікуваної перемоги у турнірі Гаррі Стайлз запросив Світоліну на свій концерт
10 липня, 16:31
Міністерство оборони України відсторонило від керівної посади Руслана Ригованова
Скандал у Міноборони: директор департаменту позбувся посади через три дні після призначення
1 липня, 16:43
Друзі поділилися спогадами про загибле Юлії та Данила
Ракетна атака на Київ: загинуло подружжя членів клубу історичної реконструкції (фото)
26 червня, 08:31
Велика кількість українців стали біженцями
Біблія та біженці. Історія повторюється
21 червня, 19:19
З розвитком ШІ навіть кінематографічний фільм може бути знятий взагалі без використання живих людей. І це непокоїть акторів
Чи загрожує штучний інтелект розвитку людства
20 червня, 17:48
Радянський танк ІС-2 в Лейпцизі
Дві новини з Німеччини. Однієї я не дочекався
18 червня, 10:06

Новини

Археологи знайшли артефакти XVII століття у самому центрі Вінниці (фото)
Археологи знайшли артефакти XVII століття у самому центрі Вінниці (фото)
Роковини трагедії у Вінниці: хронологія російського теракту (фото, відео)
Роковини трагедії у Вінниці: хронологія російського теракту (фото, відео)
Tik-Tok на кладовищі: у Вінниці затримано підлітків, які знімали контент для соцмереж (фото)
Tik-Tok на кладовищі: у Вінниці затримано підлітків, які знімали контент для соцмереж (фото)
Адмірал флоту РФ, який бомбив Вінницю ракетами «Калібр», отримав підозру
Адмірал флоту РФ, який бомбив Вінницю ракетами «Калібр», отримав підозру
Корм для диких тварин заготовляють лісники на Вінниччині (фото)
Корм для диких тварин заготовляють лісники на Вінниччині (фото)
Завідувачка кафедри медуніверситету у Вінниці сплагіатила дисертацію з російських книг
Завідувачка кафедри медуніверситету у Вінниці сплагіатила дисертацію з російських книг

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Путін відреагував на пошкодження Кримського мосту
20K
Підрив Кримського моста. Як Путіну доповідали «гарні» новини (відео)
15K
«Приліг відпочити»: що трапилось на Кримському мосту (фото, відео)
12K
Польський лікар опинився у центрі скандалу через Саакашвілі
7546
Речник проєкту «Хочу жити» розповів, як росіяни здаються у полон
7227
Путін проігнорував пропозицію ООН підключити російський банк до SWIFT

Новини

Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Сьогодні, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту