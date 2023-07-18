Археологи знайшли артефакти XVII століття у самому центрі Вінниці (фото)

Археологи віднайшли шість поховань, які потребують детального наукового аналізу

Під час розкопок на території Домініканського монастиря експедиція Вінницького обласного краєзнавчого музею знайшла кераміку, скло та кілька людських поховань. Про це повідомляє пресслужба музею.

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Серед виявлених предметів – фрагменти кераміки 17-18 ст., знайдені під потужним горілим шаром дерева та великою кількістю уламків посуду. Можливо, споруда використовувалась як погріб або схованка.

Окрім того, археологи знайшли люльки «носогрійки» для паління. Вони виготовлені з білої глини та чудово орнаментовані, одна – із залишками зеленої поливи. Були поширені у 17-19 ст.

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Серед знайдених предметів також – ручка від керамічної сковорідки, розповсюдженої у другій половині 17-19 ст., яка мала назву ронда, та набір скляних виробів, який використовувався, найвірогідніше, у фармацевтиці.

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Археологам вдалося знайти безліч цікавих артефактів фото: Вінницький обласний краєзнавчий музей

Окрім того, археологи віднайшли шість поховань, які потребують детального наукового аналізу.

Нагадаємо, що раніше археологи знайшли унікальні артефакти на дні Каховського водосховища. Обміліле водосховище приховувало німецькі каски та боєприпаси зразка минулого століття, залишки будівель, кістки людей та навіть цілі кладовища.