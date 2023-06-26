Археологи знаходять унікальні артефакти на дні Каховського водосховища (фото)

Водосховище розташовувалося на особливій території серед українського степу, яка була свідком багатьох історичних подій та отримала назву Великий Луг

Обміліле водосховище приховувало німецькі каски та боєприпаси зразка минулого століття, залишки будівель, кістки людей та навіть цілі кладовища

Після теракту, який російські окупаційні війська влаштували 6 червня на Каховській ГЕС – підірвавши станцію, на місцях, де водосховище вже обміліло, продовжують виявляти старовинні артефакти. Про це повідомляє ВВС.

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Наконечники, кераміка, грецькі амфори різних періодів, предмети часів Візантії – це неповний список того, що працівники комунальних підприємств, які займаються ліквідацією наслідків, бачили на території, яка колись була дном Каховського водосховища.

Знахідки зі дна Каховського водосховища фото з відкритих джерел

За словами істориків, правильно опрацювати територію дна Каховського водосховища, та ще й в умовах війни буде дуже складно. Але якщо цього не робити – багато пам’яток буде втрачено.

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Затоплення значних територій у 50-х роках минулого століття допомогло багатьом артефактам залишитися неушкодженими до нашого часу: унікальні історичні знахідки на дні Каховського водосховища законсервував мул.

На дні Каховського водосховища масово знаходять давні артефакти фото з відкритих джерел

Руйнування Каховської ГЕС стало великою трагедією та катастрофою для нашої держави. Однак і будівництво дамби було теж трагічним для нашого народу. Річ у тім, що радянська влада абсолютно по-варварськи підходила до питання створення водосховищ.

Для їхнього створення затопили низку сіл на березі Дніпра. Людей ставили перед фактом та виселяли з тих сіл, які згодом пішли під воду.

Очевидці тих подій розповідають, що тільки одиницям вдалося домогтися дозволу на те, щоб викопати останки своїх рідних і перепоховати їх, але і це тільки тому, що заплатили чимало грошей чиновникам.

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Таким чином цілі села пішли під воду. А артефакти козацьких чи пізніших часів, як і поховання, вода вимила з-під землі, а після того, як водосховище обміліло через російський теракт, вони усі на поверхні. Тож археологічні розкопки території, затопленої у 1950-х роках через будівництво Каховської ГЕС, можуть бути дуже продуктивними.

«Це була мережа островів, заток, річечок, які були пуповиною українського козацтва», – розповів історик Олександр Алфьоров.

Тут існували за різних часів п'ять запорозьких січей – Томаківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлицька та Нова або Підпільненська січ. Завдяки розкопкам можна отримати інформацію про життя козаків.

За словами історика та археолога Геннадія Тощева, вода мала нашкодити багатьом пам'яткам, але одночасно з цим деякі артефакти могли законсервуватися, особливо у мулі.

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Фахівці знаходять давній посуд, металеві вироби, деталі суден, кості давніх тварин, гільзи та зброю часів Другої світової війни фото з відкритих джерел

Один із археологів розповів, що помітив на обмілілих територіях об'єкт, який нагадує щелепу мамонта або південного викопного слона. Фахівці, які бачили фотографію знахідки, попередньо погодилися з цією оцінкою.

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«Ми ходили, дивилися, бачу – зуби. Розумію, що це палеонтологічний матеріал, що це не одна тисяча років, що це скам'янілість. Зрозуміло, що мого досвіду археологічного не буде достатньо, щоб його не пошкодити та підняти», – додав він.

Знайшли щелепу мамонта або південного викопного слона фото з відкритих джерел

«Цей варварський крок, який зробила Росія, підірвавши ГЕС, зараз створює ситуацію історичного клондайку, бо територія, яка вважалася назавжди втраченою і неможливою для досліджень, тепер відкрилася», – зауважив історик та археолог Максим Остапенко.

Але це і нові виклики. Вода, що відступала, сильно розмила ґрунт, через це пам’ятки, які вимиваються з товщі землі та стають вразливими перед сонцем, можуть бути зруйнованими чи розграбованими.

Херсонська ОВА також повідомила, що вода потужною течією розносяться берегами річок та на узбережжя Чорного моря і вимиває історичні артефакти з недосліджених курганів.

Місцеві знаходять чимало цікавих знахідок фото: Денис Казанський

Мешканців закликають не займатися чорною археологією і повідомити про знахідки, щоб зберегти культурну спадщину України. Міністерство культури звернулося в поліцію через масовий грабунок археологічних об’єктів чорними копачами.

До слова, на одному з пляжів Одеси переселенці знайшли рідкісний артефакт (фото). Науковці припускають, що артефакт вимило з підтопленої прибережної зони чи з потонулого корабля.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

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Як відомо, Каховське водосховище після підриву окупантами ГЕС перетворилося на пустелю (фото, відео).