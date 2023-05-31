Археологи виявили сенсаційну знахідку під час розкопок у Помпеях (фото)

Дослідники виявили останки трьох людей під час розкопок у Помпеях

Під час розкопок в античному місті Помпеї в Італії виявлено останки трьох людей, які загинули під час руйнівного виверження вулкана Везувій у 79 році нашої ери. Дослідники припускають, що це останки двох дорослих жінок та дитини віком від 3 до 4 років. Скелети знайшли під уламками будівлі, де вони, ймовірно, шукали притулок. Про це пише агенція Anadolu.

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Під час розкопок на Віа ді Нола, в одному з 9 районів, на які поділено стародавнє городище, археологи виявили 2 будинки. «Розкопки почалися тут ще 1888 року, але потім були перервані», – йдеться у повідомленні археологів. Згідно даними дослідників, в одному з будинків знаходилася пральня з ваннами для прання та фарбування одягу, пекарня та приміщення для переробки та виробництва продуктів харчування. Кісткові останки було знайдено у цій будівлі.

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Наявність білої пемзи серед нещодавно знайдених скелетів свідчить, що ці люди загинули на ранніх стадіях виверження вулкану. Після цієї фази потужний потік кам'янистих відкладень каскадом зійшов зі схилів вулкана, затопивши Помпеї пекучими газами та вулканічною речовиною.

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За оцінками науковців, приблизно 15-20% населення міста загинуло під час цієї жорстокої навали, задихнувшись від пекучого потоку попелу та газу. Після майже двох днів безперервної вулканічної активності місто та його мешканці були повністю поглинені сумішшю каміння та попелу. Вони залишилися похованими під колосальним курганом уламків, який не зазнавав руйнування понад тисячоліття.

Дослідники також знайшли дві настінні фрески з міфологічними зображеннями. На них зображені Аполлон і Дафна та Посейдон та Амімона. Дослідники також виявили сліди обвуглених меблів, які могли що могло бути наслідком пожежі під час вулканічної катастрофи.

Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано та директор античного парку Габріель Зухтрігель високо оцінили роботу археологічної групи. Археологи продовжують натикатися на вражаючі знахідки в районі руїн міста біля підніжжя Везувію. Античне місто Помпеї поблизу Неаполя є одним з місць в Італії, які щорічно відвідують тисячі туристів.