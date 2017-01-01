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    На Сумщині попрощалися із загиблим в АТО бійцем Олексієм Оріхівським

    Олексій Оріхівський загинув у зоні проведення антитерористичної операції 21 грудня
    У місті Тростянець Сумської області попрощалися з бійцем 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Олексієм Оріхівським, який 21 грудня загинув у зоні проведення антитерористичної операції. Як повідомив УНІАН мер Тростянця Юрій Бова, поховали бійця у суботу на Алеї Героїв центрального кладовища міста. За словами мера, провести воїна в останню путь
    • Сьогодні, 19:20
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    Олексій Оріхівський загинув у зоні проведення антитерористичної операції 21 грудня

    У місті Тростянець Сумської області попрощалися з бійцем 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Олексієм Оріхівським, який 21 грудня загинув у зоні проведення антитерористичної операції.

    Як повідомив УНІАН мер Тростянця Юрій Бова, поховали бійця у суботу на Алеї Героїв центрального кладовища міста. За словами мера, провести воїна в останню путь зібралися близько 500 осіб: родичі, друзі, бойові побратими, представники влади.

    Олексій Оріхівський - житель села Кам’янка Тростянецької ОТГ, 1982 року народження. Загинув 21 грудня під Авдіївкою Донецької області.

    Захищав Україну від російської агресії із 2014 року, коли добровольцем пішов у зону АТО. З 2015 по 2017 роки Оріхівський служив у Збройних силах України за контрактом.

    Нагадаємо, 23 грудня російсько-терористичні війська цинічно порушують новорічно-різдвяне перемир’я, яке почало діяти від початку цієї доби. Впродовж дня окупанти уже тричі провокували сили АТО на вогонь у відповідь.

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