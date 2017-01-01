На Сумщині попрощалися із загиблим в АТО бійцем Олексієм Оріхівським

Олексій Оріхівський загинув у зоні проведення антитерористичної операції 21 грудня

У місті Тростянець Сумської області попрощалися з бійцем 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Олексієм Оріхівським, який 21 грудня загинув у зоні проведення антитерористичної операції. Як повідомив УНІАН мер Тростянця Юрій Бова, поховали бійця у суботу на Алеї Героїв центрального кладовища міста. За словами мера, провести воїна в останню путь



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Олексій Оріхівський загинув у зоні проведення антитерористичної операції 21 грудня

У місті Тростянець Сумської області попрощалися з бійцем 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Олексієм Оріхівським, який 21 грудня загинув у зоні проведення антитерористичної операції.

Як повідомив УНІАН мер Тростянця Юрій Бова, поховали бійця у суботу на Алеї Героїв центрального кладовища міста. За словами мера, провести воїна в останню путь зібралися близько 500 осіб: родичі, друзі, бойові побратими, представники влади.

Олексій Оріхівський - житель села Кам’янка Тростянецької ОТГ, 1982 року народження. Загинув 21 грудня під Авдіївкою Донецької області.

Захищав Україну від російської агресії із 2014 року, коли добровольцем пішов у зону АТО. З 2015 по 2017 роки Оріхівський служив у Збройних силах України за контрактом.

Нагадаємо, 23 грудня російсько-терористичні війська цинічно порушують новорічно-різдвяне перемир’я, яке почало діяти від початку цієї доби. Впродовж дня окупанти уже тричі провокували сили АТО на вогонь у відповідь.