Ситуація в АТО: ворог порушує новорічно-різдвяне перемир’я

Російсько-терористичні війська застосовують міномети, кулемети, гранатомети та стрілецьку зброю

Російсько-терористичні війська цинічно порушують новорічно-різдвяне перемир’я, яке почало діяти від початку цієї доби. Впродовж сьогоднішнього дня окупанти уже тричі провокували сили АТО на вогонь у відповідь. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО. На Луганському напрямку противник з міномету калібру 82-мм, гранатометів, великокаліберних



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Російсько-терористичні війська застосовують міномети, кулемети, гранатомети та стрілецьку зброю

Російсько-терористичні війська цинічно порушують новорічно-різдвяне перемир’я, яке почало діяти від початку цієї доби. Впродовж сьогоднішнього дня окупанти уже тричі провокували сили АТО на вогонь у відповідь. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

На Луганському напрямку противник з міномету калібру 82-мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших оборонних укріпленнях довкола Луганського, що на Світлодарські дузі. У цьому ж районі наших оборонців обстрілював ворожий снайпер.

На Донецькому напрямку загарбники порушували перемир’я з кулеметів поблизу Авдіївки, а зі стрілецької зброї неподалік Лебединського.

Такі підступні дії російських найманців свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту та демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню, зазначили у Штабі.

Нагадаємо, німецька канцлерка Анґела Меркель та французький президент Еммануель Макрон закликали сторони конфлікту на Донбасі «якнайшвидше реалізувати досягнуті домовленості, щоб полегшити страждання населення» та захистити цивільну інфраструктуру. Про це йдеться у спільному комюніке лідерів двох країн, оприлюдненому у суботу, 23 грудня. Ідеться зокрема про «новорічне перемир'я» - режим припинення вогню, який почався цього ж дня.

Зазначимо, минулої доби російсько-терористичні війська 22 рази порушили режим тиші. У випадках, що становили найбільшу небезпеку особовому складу, українські воїни давали агресору адекватну вогневу відповідь. Унаслідок ворожих обстрілів поранено одного військовослужбовця, ще один отримав бойову травму і, нажаль, Україна втратила одного захисника.