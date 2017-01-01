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    Події в Україні

    Ситуація в АТО: ворог порушує новорічно-різдвяне перемир’я

    Російсько-терористичні війська застосовують міномети, кулемети, гранатомети та стрілецьку зброю
    Російсько-терористичні війська цинічно порушують новорічно-різдвяне перемир’я, яке почало діяти від початку цієї доби. Впродовж сьогоднішнього дня окупанти уже тричі провокували сили АТО на вогонь у відповідь. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО. На Луганському напрямку противник з міномету калібру 82-мм, гранатометів, великокаліберних
    • Сьогодні, 18:53
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    Український військовий
    Український військовий

    Російсько-терористичні війська застосовують міномети, кулемети, гранатомети та стрілецьку зброю

    Російсько-терористичні війська цинічно порушують новорічно-різдвяне перемир’я, яке почало діяти від початку цієї доби. Впродовж сьогоднішнього дня окупанти уже тричі провокували сили АТО на вогонь у відповідь. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

    На Луганському напрямку противник з міномету калібру 82-мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших оборонних укріпленнях довкола Луганського, що на Світлодарські дузі. У цьому ж районі наших оборонців обстрілював ворожий снайпер.

    На Донецькому напрямку загарбники порушували перемир’я з кулеметів поблизу Авдіївки, а зі стрілецької зброї неподалік Лебединського.

    Такі підступні дії російських найманців свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту та демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню, зазначили у Штабі.

    Нагадаємо, німецька канцлерка Анґела Меркель та французький президент Еммануель Макрон закликали сторони конфлікту на Донбасі «якнайшвидше реалізувати досягнуті домовленості, щоб полегшити страждання населення» та захистити цивільну інфраструктуру. Про це йдеться у спільному комюніке лідерів двох країн, оприлюдненому у суботу, 23 грудня. Ідеться зокрема про «новорічне перемир'я» - режим припинення вогню, який почався цього ж дня.

    Зазначимо, минулої доби російсько-терористичні війська 22 рази порушили режим тиші. У випадках, що становили найбільшу небезпеку особовому складу, українські воїни давали агресору адекватну вогневу відповідь.  Унаслідок ворожих обстрілів поранено одного військовослужбовця, ще один отримав бойову травму і, нажаль, Україна втратила одного захисника.

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