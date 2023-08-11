На Україну знову сунуть дощі: прогноз погоди на 11 серпня

На Лівобережжі подекуди очікується град і шквали

У п’ятницю 11 серпня в Україні буде хмарно з проясненнями. У більшості областей підуть короткочасні дощі. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозами синоптиків, в Україні, крім Київської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, очікуються короткочасні дощі та грози. На Лівобережжі місцями підуть значні дощі, в окремих районах – град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважатиме північний (у східних областях східний), 7-12 м/с.

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Температура вночі становитиме 12-17°, у східних та південних областях – 17-22°. Удень прогріється до 21-26°, а на сході країни та на Одещині – до 29°.

Прогноз погоди на 11 серпня інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Вітер подме північний, 5-10 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 12-17°, вдень – 21-26°. У столиці вночі стовпчик термометра покаже 14-16°, вдень – 23-25°.