Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Україну знову сунуть дощі: прогноз погоди на 11 серпня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Україну знову сунуть дощі: прогноз погоди на 11 серпня
Температура вдень становитиме приблизно 21-29°
фото: Pixabay

На Лівобережжі подекуди очікується град і шквали

У п’ятницю 11 серпня в Україні буде хмарно з проясненнями. У більшості областей підуть короткочасні дощі. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, в Україні, крім Київської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, очікуються короткочасні дощі та грози. На Лівобережжі місцями підуть значні дощі, в окремих районах – град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважатиме північний (у східних областях східний), 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 12-17°, у східних та південних областях – 17-22°. Удень прогріється до 21-26°, а на сході країни та на Одещині – до 29°.

Прогноз погоди на 11 серпня
Прогноз погоди на 11 серпня
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Вітер подме північний, 5-10 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 12-17°, вдень – 21-26°. У столиці вночі стовпчик термометра покаже 14-16°, вдень – 23-25°.

Теги: прогноз погоди дощ вітер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Температура вдень становитиме приблизно 22-30°
Спекотно і переважно без опадів: прогноз погоди на 10 серпня
Вчора, 05:26
Спортсмен з Естонії встановив новий світовий рекорд
Прогулянка на висоті 40 поверхів: естонець встановив небезпечний рекорд (фото)
8 серпня, 07:37
Дорожнє полотно моста пошкоджено
Чонгарський міст перекрито, росіяни повідомляють про потужні вибухи
6 серпня, 16:12

Суспільство

На Україну знову сунуть дощі: прогноз погоди на 11 серпня
На Україну знову сунуть дощі: прогноз погоди на 11 серпня
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Українські військові заспівали «Під вінницьким дощем» і підірвали TikTok
Українські військові заспівали «Під вінницьким дощем» і підірвали TikTok
На заході України зафіксовано землетрус
На заході України зафіксовано землетрус
MK Foundation передав на фронт 25 автівок для штурмовиків
MK Foundation передав на фронт 25 автівок для штурмовиків
Скільки хасидів цьогоріч приїде до Умані: названо цифру
Скільки хасидів цьогоріч приїде до Умані: названо цифру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ на півдні
51K
В Україні зникли 10 тисяч американських аптечок. Історія шахрайства, яке розслідує ФБР
13K
Дубінський у суді пояснив, як виїхав за кордон, та звинуватив в усьому МОЗ (відео)
7901
У Нігері зафіксований ажіотажний попит на продаж одного із символів Росії
7466
Медовий, Яблучний і Горіховий Спас 2023: коли і як відзначати
6596
Кремль вигадав спосіб, як відрізати росіян від правди про війну

Новини

Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
Вчора, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Вчора, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Вчора, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
9 серпня, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
9 серпня, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
9 серпня, 15:30

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту