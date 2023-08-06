Чонгарський міст перекрито, росіяни повідомляють про потужні вибухи

Окупанти кажуть, що на міст летіло 12 ракет

У районі Чонгара й Геніченська Херсонської області лунають потужні вибухи. За інформацією пресслужби «Центру національного спротиву», є «прильоти» в районі мостів.

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«Повідомляють про потужні вибухи в районі тимчасово окупованого Геніченську та Арабатської стрілки. Місцеві жителі припускають, що вибухи пролунали в районі мостів, які сполучають Арабатську стрілку з материковою частиною», – пише пресслужба.

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Тим часом як стверджує Telegram-канал «Кримський вітер», один із вибухів пролунав на Чонгарському мосту. За словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, росіяни стверджують про декілька ударів по конструкції.

«Здається, «харошие русские», які прямують на відпочинок до окупованого Криму та у зворотному напрямку, відчують всю «радість», яку принесла їх країна на нашу землю. Реальність на ТОТ – зовсім не те, що їм показують по телевізору», – пише Федоров.

Також у телеграм-каналах повідомляють, що Чонгарський міст перекрито та публікують світлини із пробоїнами в переправі.

Як пише російське видання «РИА Новости», було зафіксовано приліт по мосту через протоку Тонка, яка з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою. Загалом летіло 12 ракет, 9 з яких ППО російських терористів нібито вдалось збити.

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Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо також пожалівся на перебитий газопровід до Геніченська, який пролягав поруч із мостом.

КПП Чонгар тимчасово закритий для проїзду.

Нагадаємо, що 29 липня українські військові завдали удару по мосту в Чонгарі, який сполучає материкову територію України з окупованим Кримом. За даними ЗСУ, наші оборонці порушили логістичні шляхи окупантів.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 22 червня в окупованому Криму також було підірвано Чонгарський міст. Російські пропагандисти показали наслідки удару по: бідкаються, що снаряд пройшов крізь міст та зруйнував дорожнє полотно.