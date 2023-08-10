Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Спекотно і переважно без опадів: прогноз погоди на 10 серпня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Спекотно і переважно без опадів: прогноз погоди на 10 серпня
Температура вдень становитиме приблизно 22-30°
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Лише в кількох областях сьогодні підуть незначні дощі

У четвер 10 серпня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У більшості регіонів буде сухо і спекотно. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, уночі в Україні – без опадів. Удень у східних, південно-східних та Полтавській областях підуть короткочасні дощі з грозами, а в більшості західних областей очікуються невеликі дощі та окремі грози.

Вітер переважатиме північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15°, вдень – 22-27°, а в західних областях – 19-24°. У південній та східній частинах вночі очікується 15-20°, а вдень прогріється до 25-30°.

Прогноз погоди на 10 серпня
Прогноз погоди на 10 серпня
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер подме північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі на Київщині становитиме 10-15°, вдень – 22-27°. У столиці вночі стовпчик термометра покаже 12-14°, вдень – 24-26°.

Теги: прогноз погоди спека дощ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В областях буде мінлива хмарність
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
1 серпня, 05:22
В Україні буде мінлива хмарність
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
6 серпня, 04:56
1 серпня в Україні передбачається тепла, але волога погода
Спека повертається: синоптик дала прогноз на початок серпня
31 липня, 14:45

Суспільство

Спекотно і переважно без опадів: прогноз погоди на 10 серпня
Спекотно і переважно без опадів: прогноз погоди на 10 серпня
Ізраїль припинив програму безкоштовного медичного страхування для українських біженців
Ізраїль припинив програму безкоштовного медичного страхування для українських біженців
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Польські жінки вбачають в українських біженках конкуренток – дослідження
Польські жінки вбачають в українських біженках конкуренток – дослідження
У США акула напала на українку
У США акула напала на українку
«А знаєте, що головне?» Льотчик Ростислав Лазаренко, якого нагородив Зеленський, зворушив дописом
«А знаєте, що головне?» Льотчик Ростислав Лазаренко, якого нагородив Зеленський, зворушив дописом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Путін підписав черговий указ, що руйнує систему міжнародного права
61K
Митрополит ПЦУ заявив, що українська влада «вигадала» війну (відео)
48K
Зареєстровано законопроєкт, який дозволяє чоловікам відмовлятися від служби в армії
40K
Яка група крові найменше схильна до раку? Дослідження вчених
26K
Путін, який злякався їхати на саміт БРІКС, дав настанови президенту ПАР
26K
Вартість огірків в Україні встановила антирекорд: у чому причина

Новини

Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
Вчора, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
Вчора, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Вчора, 15:30
Депутат Кропивницької міськради очолював банду рекетирів – СБУ
Вчора, 15:09
Держава втратила 15 млн грн: ДБР повідомило про підозру чиновнику Міноборони
Вчора, 13:24
Японія знову нагадує Росії, що вона країна-агресорка: нові санкції
Вчора, 11:25

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту