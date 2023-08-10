Спекотно і переважно без опадів: прогноз погоди на 10 серпня

Лише в кількох областях сьогодні підуть незначні дощі

У четвер 10 серпня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У більшості регіонів буде сухо і спекотно. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозами синоптиків, уночі в Україні – без опадів. Удень у східних, південно-східних та Полтавській областях підуть короткочасні дощі з грозами, а в більшості західних областей очікуються невеликі дощі та окремі грози.

Вітер переважатиме північно-східний, 5-10 м/с.

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Температура вночі становитиме 10-15°, вдень – 22-27°, а в західних областях – 19-24°. У південній та східній частинах вночі очікується 15-20°, а вдень прогріється до 25-30°.

Прогноз погоди на 10 серпня інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер подме північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі на Київщині становитиме 10-15°, вдень – 22-27°. У столиці вночі стовпчик термометра покаже 12-14°, вдень – 24-26°.