На Вінниччині 82-річна бабуся стала зіркою Тік-Току (відео)

Відео, де пенсіонерка готує пиріжки, набрало 1 млн переглядів

82-річна пенсіонерка Ніна Колодніцька з Вінницької області стала блогеркою і зіркою Тік-Ток. Про це ідеться у сюжеті ТСН.

Щодня вона ділиться історіями з сільського життя, а за місяць зібрала 50 тисяч підписників і мільйон переглядів.

Жінка стала блогеркою місяць тому. У цьому їй допомогла 12-річна онучка Альона, яка знімає і викладає відео у мережу. Щодня сільські історії дивляться десятки тисяч підписників і щодня додається по тисячі юзерів. Відео, на якому вона пече пиріжки, набрало більше мільйона переглядів.

На блогерстві бабуся не заробляє і хоче просто поділитись своїми історіями і досвідом. Поки виходити в ефір допомагають онуки, але мріє навчиться робити це самостійно.

Смартфон на свій 83 день народження вже замовила.

Нещодавно Мукачівський міськрайонний суд розглянув справу про адміністративне правопорушення. На мукачівця подали до суду за лайку й погрози в соціальній мережі.

Як ідеться у вироку, публікованому на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, чоловік погрожував позивачу в соцмережі Facebook. Постраждалий написав заяву до місцевої поліції і справа потрапила до суду.

Чоловік свою провину визнав. Тепер він має виплатити штраф у сумі 51 грн та судовий збір у розмірі 454 грн.