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    На Закарпатті суд виписав чоловіку штраф за матюки в соцмережі

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    Чоловік погрожував позивачу в соцмережі Facebook - На Закарпатті суд виписав чоловіку штраф за матюки в соцмережі
    Чоловік погрожував позивачу в соцмережі Facebook
    Фото з відкритих джерел

    Чоловік має виплатити штраф у сумі 51 грн та судовий збір у розмірі 454 грн

    Нещодавно Мукачівський міськрайонний суд розглянув справу про адміністративне правопорушення. На мукачівця подали до суду за лайку й погрози в соціальній мережі.

    Як ідеться у вироку, публікованому на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, чоловік погрожував позивачу в соцмережі Facebook. Постраждалий написав заяву до місцевої поліції і справа потрапила до суду.

    Чоловік свою провину визнав. Тепер він має виплатити штраф у сумі 51 грн та судовий збір у розмірі 454 грн.

    Нагадаємо, про інші цікаві судові рішення. Штраф у розмірі 850 гривень отримала матір школяра з Тернополя, який вчиняв булінг (цькування) щодо вчителя української мови та літератури.

    Суд виписав штраф чоловіку, який обізвав голову виборчої комісії «політичною проституткою». Красноокнянський районний суд Одеської області визнав винним чоловіка у дрібному хуліганстві і призначив штраф 51 грн.

    Колишні народні депутати Михайло Добкін і Борислав Береза влаштували сварку в прямому етері, обговорюючи тему сексизму. Інцидент із матюками стався під час ток-шоу «Народ проти».

    У вівторок, 16 березня, радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі та позаштатний радник голови Офісу Президента України Андрія Єрмака Олексій Арестович на прохання написати пост про засідання ТКГ українською мовою послав людей у соцмережі Facebook «на х*й».

    Теги: суд Закарпаття штраф чоловік
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