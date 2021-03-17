На Закарпатті суд виписав чоловіку штраф за матюки в соцмережі

Чоловік має виплатити штраф у сумі 51 грн та судовий збір у розмірі 454 грн

Нещодавно Мукачівський міськрайонний суд розглянув справу про адміністративне правопорушення. На мукачівця подали до суду за лайку й погрози в соціальній мережі.

Як ідеться у вироку, публікованому на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, чоловік погрожував позивачу в соцмережі Facebook. Постраждалий написав заяву до місцевої поліції і справа потрапила до суду.

Чоловік свою провину визнав. Тепер він має виплатити штраф у сумі 51 грн та судовий збір у розмірі 454 грн.

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