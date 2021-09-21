На Волині жінка прийшла додому через чотири місяці після свого похорону

Зараз жінка відчуває себе добре, але у неї немає ніяких документів — офіційно її вже немає в живих

На Волині сталася дивна історія – жінка, яку «поховали» чотири місяці тому, повернулася додому. Про це пишуть «Сегодня».

Історія почалася з того, що в одній сільській родині пішла з дому у невідомому напрямку й пропала мати. Шукали жінку, яка страждала психічним розладом, всім селом, але безрезультатно. Подзвонили у поліцію. Там повідомили, що на місцевому звалищі виявили тіло. Знайдений труп жінки і по росту, і по одягу, був схожий на зниклу Валентину. Тому родичі поховали її як свою.

Але через чотири місяці з місцевої психіатричної лікарні зателефонували і сказали, що у них зараз лікується Валентина Рижко. Привезла її швидка з вулиці. Хвора не могла розповісти медикам нічого про себе.

Пізніше пацієнтка пригадала, що у неї є син і невістка, мати і брат.

Зараз жінка відчуває себе добре, живе з матір'ю. Але у неї немає ніяких документів – офіційно її вже немає в живих.

Зараз в поліції поновили справу про смерть жінки, яку поховали замість Валентини. Експерти провели ексгумацію тіла та взяли біологічні зразки, які порівняють з даними бази зниклих безвісти.

На могилі Валентини рідні зняли табличку з її ім'ям. Сім'я звернулася до райсуду, щоб відновити документи Валентини. Запис про її смерть анулювали. Жінка скоро повинна отримати новий паспорт.

До слова, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області виніс вирок чоловікам,які живцем поховали свого товариша.