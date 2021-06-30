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    На Київщині чоловіки живцем поховали свого товариша

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    Чоловіки викопали півметрове заглиблення, у яке помістили тіло потерпілого&nbsp; - На Київщині чоловіки живцем поховали свого товариша
    Чоловіки викопали півметрове заглиблення, у яке помістили тіло потерпілого 
    Фото ілюстративне

    На Вишгородському кладовищі під час розпивання алкоголю чоловіки влаштували бійку і закопали свого товариша

    Білоцерківський міськрайонний суд Київської області виніс вирок чоловікам,які живцем поховали свого товариша. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

    «Вишгородською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні відносно трьох молодиків, які живцем поховали свого товариша по чарці (п.12 ч. 2 ст. 115 КК України)», – йдеться в повідомленні.

    Слідством встановлено, що вказані особи, разом із ще одним своїм знайомим розпивали спиртні напої у підсобному приміщенні Вишгородського кладовища. Добряче хильнувши, знайомий товаришів розпочав конфлікт із одним із них. Лайка швидко переросла у бійку. Спочатку один чоловік накинувся з кулаками на п’яного знайомого, а за кілька хвилин до нього приєднались й інші фігуранти провадження.

    Втрьох вони били потерпілого, допоки той не перестав подавати ознаки життя, після чого агресивна компанія перенесла його до найближчих могил, де між похованнями чоловіки викопали півметрове заглиблення, у яке помістили тіло потерпілого та присипали ґрунтом. Саме механічна асфіксія внаслідок попадання ґрунту до дихальних шляхів і призвела до смерті чоловіка.

    Вироком Білоцерківського міськрайонного суду Київської області чоловіків засуджено до 10 та 11 років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Садовій у Дніпровському районі Києва місцевий мешканець виявив тіло невідомого чоловіка. Правоохоронці з’ясували, що напередодні між двома знайомими виникла сварка, у ході якої один із чоловіків ножем декілька разів вдарив опонента у груди. Потерпілий одразу помер на місці. Після цього фігурант кинув тіло чоловіка у яму поряд із будівельним майданчиком та закидав його камінням.

    Теги: прокуратура кримінал вбивство Київщина цвинтар
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    На Київщині чоловіки живцем поховали свого товариша