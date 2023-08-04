Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Закарпатті обвалився дерев'яний міст із людьми: є загиблі та поранені (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Закарпатті обвалився дерев'яний міст із людьми: є загиблі та поранені (фото)

54-річна жінка померла у автомобілі швидкої допомоги

У селі Кваси Рахівського району на Закарпатті у річку впав дерев'яний пішохідний міст. Одна жінка загинула, ще дві людини постраждало. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Закарпатської області. 

Зазначається, що інцидент трапився пізно ввечері 3 серпня. У Квасах у річку Чорна Тиса з пішохідного навісного мосту впали три жінки.

«Внаслідок часткового руйнування дерев’яного покриття мосту з висоти 20 метрів у річку впали три жінки, мешканки Київської області, котрі перебували на відпочинку на Рахівщині», – йдеться у повідомленні. 

54-річна жінка померла у автомобілі швидкої допомоги. Ще двох киянок 1986 року народження з травмами різної важкості було госпіталізовано до Рахівської районної лікарні. Згодом одну з жінок медики відпустили для амбулаторного лікування.

5 фото
На весь екран

Нагадаємо, у Закарпатській області у понеділок, 24 липня, обвалився міст через річку Тересва. Разом із автомобілями.

Теги: Закарпаття міст

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час руху автомобілів провалилась секція мосту разом із вантажівкою та легковим авто
На Закарпатті обвалився міст через річку Тересва: є постраждалі (фото)
24 липня, 20:05
Через різке підняття рівня води обвалилася частина пішохідного мосту на Набережній
Через негоду в Івано-Франківську обвалився міст (фото та відео)
7 липня, 20:10
Наразі відомо про 68 загиблих внаслідок обвалу мосту в Індії
В Індії обвалився міст, десятки загиблих (відео)
30 жовтня, 2022, 19:39

Суспільство

На Закарпатті обвалився дерев'яний міст із людьми: є загиблі та поранені (фото)
На Закарпатті обвалився дерев'яний міст із людьми: є загиблі та поранені (фото)
Мавпа-втікачка напала на дитину на Хмельниччині
Мавпа-втікачка напала на дитину на Хмельниччині
Загинув у день, коли народилася донька. Хвилина мовчання: згадаймо Сергія Пантелюка
Загинув у день, коли народилася донька. Хвилина мовчання: згадаймо Сергія Пантелюка
Зеленська: перемога Росії зараз стане найгіршим сценарієм для всього людства
Зеленська: перемога Росії зараз стане найгіршим сценарієм для всього людства
Папа Римський вибачився перед українцями
Папа Римський вибачився перед українцями
Керівник «Укрпошти» заінтригував українців відео
Керівник «Укрпошти» заінтригував українців відео

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
ЗСУ в ході контрнаступу просунулися вперед на кількох напрямках – ISW
17K
Путін може отримати нові ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду
16K
«Ожиріння – це хвороба». «Слуга» Безугла спровокувала мережу
9812
Битва за Чорне море. Країна без морської торгівлі – напівкастрована
7977
Що залишили по собі служителі Московської церкви у Білій Церкві (фото)
6841
Переворот у Нігері: Африка стає вкрай проблемним регіоном

Новини

Рашисти посилили терор в окупованому Енергодарі – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Спека, місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 4 серпня
Сьогодні, 05:19
4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:35
Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
Вчора, 07:02
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Вчора, 06:32
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 3 серпня
Вчора, 05:28

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту