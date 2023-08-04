На Закарпатті обвалився дерев'яний міст із людьми: є загиблі та поранені (фото)

54-річна жінка померла у автомобілі швидкої допомоги

У селі Кваси Рахівського району на Закарпатті у річку впав дерев'яний пішохідний міст. Одна жінка загинула, ще дві людини постраждало. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Закарпатської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що інцидент трапився пізно ввечері 3 серпня. У Квасах у річку Чорна Тиса з пішохідного навісного мосту впали три жінки.

«Внаслідок часткового руйнування дерев’яного покриття мосту з висоти 20 метрів у річку впали три жінки, мешканки Київської області, котрі перебували на відпочинку на Рахівщині», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

54-річна жінка померла у автомобілі швидкої допомоги. Ще двох киянок 1986 року народження з травмами різної важкості було госпіталізовано до Рахівської районної лікарні. Згодом одну з жінок медики відпустили для амбулаторного лікування.

5 фото На весь екран









Нагадаємо, у Закарпатській області у понеділок, 24 липня, обвалився міст через річку Тересва. Разом із автомобілями.