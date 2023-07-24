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На Закарпатті обвалився міст через річку Тересва: є постраждалі (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Закарпатті обвалився міст через річку Тересва: є постраждалі (фото)
Під час руху автомобілів провалилась секція мосту разом із вантажівкою та легковим авто
фото: Віталій Глагола

Попередньо під час обвалу мосту пошкоджено два авто, загалом троє потерпілих

У Закарпатській області у понеділок, 24 липня, обвалився міст через річку Тересва Бедевлянської обʼєднаної територіальної громади. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

За його словами, нещасний випадок трапився на дорозі Н-09.

«..обвал мосту через річку Тересва Бедевлянської обʼєднаної територіальної громади. Там під час руху автівок провалилась секція мосту разом із вантажівкою та легковим авто. Постраждали люди», – йдеться у повідомленні.

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На Закарпатті обвалився міст через річку Тересва
фото: Віталій Глагола

Попередньо під час обвалу мосту пошкоджено два авто: легковик Skoda на польскій реєстрації та вантажівка. У легковику було п’ять людей. Одна жінка у важкому стані. Загалом троє потерпілих. Ще один пасажир без сильних травм. Водій вантажівки без травм. Наразі рух цією ділянко паралізовано. 

Подробиці нещасного випадку з’ясовуються.

Нагадаємо, що раніше на Одещині автобус зіткнувся з фурою. 11 пасажирів автобуса звернулись до лікарів.

Теги: Закарпаття

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