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Через негоду в Івано-Франківську обвалився міст (фото та відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Через негоду в Івано-Франківську обвалився міст (фото та відео)
Через різке підняття рівня води обвалилася частина пішохідного мосту на Набережній
фото: Руслан Марцінків

За словами мера Івано-Франківська, різке підняття рівня води спричинило обвал пішохідного мосту

У Івано-Франківську через різке підняття рівня води обвалилася частина пішохідного мосту на Набережній. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

Через різке підняття рівня води обвалилася частина пішохідного мосту на Набережній
Через різке підняття рівня води обвалилася частина пішохідного мосту на Набережній
фото: Руслан Марцінків
Через різке підняття рівня води обвалилася частина пішохідного мосту на Набережній
Через різке підняття рівня води обвалилася частина пішохідного мосту на Набережній
фото: Руслан Марцінків

За словами міського голови, відповідні служби вже працюють на місці події.

Зокрема, як повідомив Марцінків, над відновленням пішохідного мосту працюватиме Локомотиворемонтний завод.

Нагадаємо, у більшості областей України оголосили штормове попередження. Також синоптики прогнозували погіршення погоди – сильний дощ, грозу, град та посилення вітру. «Главком» зібрав наслідки негоди у різних областях України.

До слова, Київ накрила потужна злива. Частина вулиць міста вже підтоплені, машини плавають у воді, дощ увірвався навіть у торговельний центр.

Теги: Івано-Франківськ міст вода негода

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