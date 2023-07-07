Через негоду в Івано-Франківську обвалився міст (фото та відео)

Через різке підняття рівня води обвалилася частина пішохідного мосту на Набережній

За словами мера Івано-Франківська, різке підняття рівня води спричинило обвал пішохідного мосту

У Івано-Франківську через різке підняття рівня води обвалилася частина пішохідного мосту на Набережній. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

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Через різке підняття рівня води обвалилася частина пішохідного мосту на Набережній фото: Руслан Марцінків

Через різке підняття рівня води обвалилася частина пішохідного мосту на Набережній фото: Руслан Марцінків

За словами міського голови, відповідні служби вже працюють на місці події.

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Зокрема, як повідомив Марцінків, над відновленням пішохідного мосту працюватиме Локомотиворемонтний завод.

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