Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Індії обвалився міст, десятки загиблих (відео)

Надія Клочко
glavcom.ua
В Індії обвалився міст, десятки загиблих (відео)
Наразі відомо про 68 загиблих внаслідок обвалу мосту в Індії
фото з відкритих джерел

На момент падіння мосту на ньому перебувало приблизно 400 осіб

Щонайменше 68 людей загинули внаслідок обвалення пішохідного мосту через річку Мачху в місті Морбі в західному індійському штаті Гуджарат, повідомляє Reuters.

За даними влади Індії, в момент обвалення на підвісному мосту через річку перебувало понад 400 осіб.

«Наразі підтверджено 68 смертей», – сказав журналіста один із високопосадовців. 

За словами інших офіційних осіб, щонайменше 30 осіб постраждали.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в аеропорту Делі (Індія) за кілька секунд до зльоту спалахнув двигун літака лоукостера IndiGo. У салоні було багато людей похилого віку та дітей.

Теги: Індія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

У Росії вибухнула «брудна бомба»: мільйонне місто тоне у фекаліях
У Росії вибухнула «брудна бомба»: мільйонне місто тоне у фекаліях
В Індії обвалився міст, десятки загиблих (відео)
В Індії обвалився міст, десятки загиблих (відео)
Ідуть у відпустку і не вертаються: як чиновники у РФ тікають від мобілізації
Ідуть у відпустку і не вертаються: як чиновники у РФ тікають від мобілізації
В Індії під час зльоту спалахнув пасажирський літак (відео)
В Індії під час зльоту спалахнув пасажирський літак (відео)
У Швейцарії почав курсувати потяг довжиною майже два кілометри (фото)
У Швейцарії почав курсувати потяг довжиною майже два кілометри (фото)
В Адигеї розбився дельтаплан: є загиблі (відео)
В Адигеї розбився дельтаплан: є загиблі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Путін хоче переговорів з Україною. Кремль послав черговий сигнал
61K
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
24K
Безпрецедентна подія. ЗСУ знищили одразу цілу артилерійську батарею окупантів
11K
Наступ росіян тривав з ранку. Ішли хвилями, піхота на бронетехніці
10K
Показання лічильника: «Нафтогаз» звернувся до споживачів із важливим поясненням
9494
Українець таємно допомагав ЗСУ знищувати рашистів, але теща його «вистежила»

Новини

Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
Сьогодні, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
Вчора, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
28 жовтня, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
28 жовтня, 06:37

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту