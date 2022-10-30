В Індії обвалився міст, десятки загиблих (відео)

Наразі відомо про 68 загиблих внаслідок обвалу мосту в Індії

На момент падіння мосту на ньому перебувало приблизно 400 осіб

Щонайменше 68 людей загинули внаслідок обвалення пішохідного мосту через річку Мачху в місті Морбі в західному індійському штаті Гуджарат, повідомляє Reuters.

За даними влади Індії, в момент обвалення на підвісному мосту через річку перебувало понад 400 осіб.

«Наразі підтверджено 68 смертей», – сказав журналіста один із високопосадовців.

За словами інших офіційних осіб, щонайменше 30 осіб постраждали.

It's heartbreaking. More than 80 people lost their lives in #MorbiBridgeCollapse.



Om Shanti 🥺🙏#Morbi

Praying for the safety of injured people. pic.twitter.com/iyYdCNPdTz — Pooja Pilania (@PoojaPilania1) October 30, 2022

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в аеропорту Делі (Індія) за кілька секунд до зльоту спалахнув двигун літака лоукостера IndiGo. У салоні було багато людей похилого віку та дітей.