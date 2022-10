В Індії обвалився міст, десятки загиблих (відео)

Щонайменше 68 людей загинули внаслідок обвалення пішохідного мосту через річку Мачху в місті Морбі в західному індійському штаті Гуджарат, повідомляє Reuters.

За даними влади Індії, в момент обвалення на підвісному мосту через річку перебувало понад 400 осіб.

«Наразі підтверджено 68 смертей», – сказав журналіста один із високопосадовців.

За словами інших офіційних осіб, щонайменше 30 осіб постраждали.

It's heartbreaking. More than 80 people lost their lives in #MorbiBridgeCollapse.



Om Shanti 🥺🙏#Morbi

Praying for the safety of injured people. pic.twitter.com/iyYdCNPdTz