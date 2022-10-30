В Індії обвалився міст, десятки загиблих (відео)
На момент падіння мосту на ньому перебувало приблизно 400 осіб
Щонайменше 68 людей загинули внаслідок обвалення пішохідного мосту через річку Мачху в місті Морбі в західному індійському штаті Гуджарат, повідомляє Reuters.
За даними влади Індії, в момент обвалення на підвісному мосту через річку перебувало понад 400 осіб.
«Наразі підтверджено 68 смертей», – сказав журналіста один із високопосадовців.
За словами інших офіційних осіб, щонайменше 30 осіб постраждали.
मोरबी गुजरात में बड़ा हादसा। पुल टूटने से कई लोग पानी में गिरे।#GUJARAT #morbi #bridge pic.twitter.com/JP0r6GZ09N— अजीत तिवारी (@ajittiwari24) October 30, 2022
It's heartbreaking. More than 80 people lost their lives in #MorbiBridgeCollapse.— Pooja Pilania (@PoojaPilania1) October 30, 2022
Om Shanti 🥺🙏#Morbi
Praying for the safety of injured people. pic.twitter.com/iyYdCNPdTz
#गुजरात के #मोरबी में पुल टूटने से हुए हादसे में हुई जनहानि की खबर अत्यंत दुखदायी व हृदय विदारक है।— Pragendra Singh Bagri | #BharatJodoYatra📌 (@iampsb_in) October 30, 2022
मेरी मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना के साथ साथ ईश्वर से लापता लोगों की सुरक्षा एवं सलामती की प्रार्थना करता हूँ।#Gujarat #Morbi#GujaratModel#BharatJodoYatra pic.twitter.com/AXrwGiOgaH
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в аеропорту Делі (Індія) за кілька секунд до зльоту спалахнув двигун літака лоукостера IndiGo. У салоні було багато людей похилого віку та дітей.
Коментарі — 0