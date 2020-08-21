На Закарпатті спалах менінгіту, одна дитина померла



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Лікар-інфекціоніст наголосив, що єдиним дієвим засобом захисту від менінгококової інфекції на сьогодні є проведення профілактичного щеплення

За словами лікаря, у регіоні проблема з доступністю вакцин стоїть гостро

У Закарпатській області на Березнянщині зафіксовані три випадки менінгококової інфекції, одна дитина померла. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лікар-інфекціоніст Віктор Петров, пише Mukachevo. net.

За словами лікаря, проблема з доступністю вакцин стоїть, як ніколи, гостро і її, чомусь, не вирішують уже який рік поспіль.

«Погане медичне забезпечення регіону, халатність влади та недбалість деяких батьків призводять до таких негативних наслідків вже не вперше, тому закликаю батьків – не нехтуйте здоров'ям ваших дітей!», - звернувся Петров до батьків.

Лікар-інфекціоніст наголосив, що єдиним дієвим засобом захисту від менінгококової інфекції на сьогодні є проведення профілактичного щеплення.

«Рекомендую обирати вакцину з найбільшою кількістю серотипів. Загалом, щеплення дітки переносять добре. У поодиноких випадках спостерігаємо підйом температури, болючість, почервоніння та незначний набряк у місці введення препарату, які швидко проходять. Щеплення вакцинами від менінгіту можна вводити одночасно з іншими вакцинами», - поінформував Петров.

Як повідомлялося, у Миколаєві вода у фонтані, де кожен день купаються діти, загрожує менінгітом.