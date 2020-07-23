«Загрожує менінгітом». Миколаївські активісти б'ють на сполох через брудну воду у фонтані, де купаються діти



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Купатися у фонтані те ж саме, що пити і купатися з калюжі, - фахівці Миколаївського лабораторного центру

Співробітники Миколаївського обласного лабораторного центру не захотіли розшифрувати аналізи води з водограю - активісти

У Миколаєві представники громадської організації «Дорожній контроль» отримали результати аналізів води з фонтанів на площі Соборній, де кожен день купаються маленькі діти. Про це йдеться у відео оприлюдненому на сторінці у Fаcebook, пишуть «Новости-Н».

Громадський активіст Олександр Дьяченко розповів, що ніхто із співробітників Миколаївського обласного лабораторного центру не захотів розшифрувати аналізи, що були отримані після проб води з фонтану.

«Лише в неофіційно активістам сказали, що купатися у фонтані те ж саме, що пити і купатися з калюжі. Батьки повинні стежити за дітьми і забороняти їм купатися , - процитував фахівців Дьяченко.

Активісти вирішили розшифрувати аналізи за допомогою інтернету і виявили в аналізах мікроби, що можуть спричинити захворювання менінгітом, кишковими інфекціями, сепсисом, кон'юнктивітом, пневмонією та інше.

Згідно з результатами аналізів, у воді виявлено ентерококи, які також викликають ряд захворювань, наприклад: хвороби статевих шляхів, простатит та інше.

Громадські працівники чекають, щоб мер Олександр Сенкевич прокоментував результати аналізів води у фонтанах, так як кожен день люди приходять з дітьми на площу, щоб дітвора викупалася.

Відзначимо, що поки активісти записували відео, в фонтані не тільки купалися діти, а й підлітки мили свої велосипеди.

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