  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    «Загрожує менінгітом». Миколаївські активісти б'ють на сполох через брудну воду у фонтані, де купаються діти

    • Розсилка
    Купатися у фонтані те ж саме, що пити і купатися з калюжі, - фахівці Миколаївського лабораторного центру - «Загрожує менінгітом». Миколаївські активісти б'ють на сполох через брудну воду у фонтані, де купаються діти
    Купатися у фонтані те ж саме, що пити і купатися з калюжі, - фахівці Миколаївського лабораторного центру

    Співробітники Миколаївського обласного лабораторного центру не захотіли розшифрувати аналізи води з водограю - активісти

    У Миколаєві представники громадської організації «Дорожній контроль» отримали результати аналізів води з фонтанів на площі Соборній, де кожен день купаються маленькі діти. Про це йдеться у відео оприлюдненому на сторінці у Fаcebook, пишуть «Новости-Н».

    Громадський активіст Олександр Дьяченко розповів, що ніхто із співробітників Миколаївського обласного лабораторного центру не захотів розшифрувати аналізи, що були отримані після проб води з фонтану.

    «Лише в неофіційно активістам сказали, що купатися у фонтані те ж саме, що пити і купатися з калюжі. Батьки повинні стежити за дітьми і забороняти їм купатися , - процитував фахівців Дьяченко.

    Активісти вирішили розшифрувати аналізи за допомогою інтернету і виявили в аналізах мікроби, що можуть спричинити захворювання менінгітом, кишковими інфекціями, сепсисом, кон'юнктивітом, пневмонією та інше.

    Згідно з результатами аналізів, у воді виявлено ентерококи, які також викликають ряд захворювань, наприклад: хвороби статевих шляхів, простатит та інше.

    Громадські працівники чекають, щоб мер Олександр Сенкевич прокоментував результати аналізів води у фонтанах, так як кожен день люди приходять з дітьми на площу, щоб дітвора викупалася.

    Відзначимо, що поки активісти записували відео, в фонтані не тільки купалися діти, а й підлітки мили свої велосипеди.

    Як повідомлялося, у столиці епідеміологи заборонили купатися на всіх пляжах.

    21 липня Держспоживслужба «забракувала» найбільші пляжі Одеси: надто брудна вода.

    Також нагадаємо, що головний санлікар Ляшко дав поради, як не «підчепити» інфекції на пляжі.

    вода діти пляжі мер Миколаїв активісти хвороби інфекція батьки аналізи Олександр Сенкевич
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ