МОЗ визнає: лікарень для хворих на коронавірус вже не вистачає, госпіталізувати будуть не всіх



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В Україні об'єднують лікарні першої та другої хвилі

Міністерство охорони здоров'я може переглянути критерії госпіталізації хворих на коронавірус. У разі подальшого зростання захворюваності, забирати до лікарень будуть лише тяжко хворих.

Про це на брифінгу МОЗ повідомила доктор медичних наук Ольга Голубовська.

За її словами, зараз в Україні госпіталізують також хворих середньої тяжкості.

«Якщо буде продовжуватися зростання захворюваності, будуть переглядати критерії госпіталізації. Будуть госпіталізувати тільки тяжко хворих», - сказала Голубовська.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що через зростання захворюваності в Україні вже немає лікарень першої та другої хвилі.

«Ми дуже швидко пробігли цей шлях від однієї тисячі хворих на добу до більше двох тисяч хворих. У нас немає лікарень першої і другої хвилі. Я дав завдання, щоб ми їх об'єднали в зв'язку з великою кількістю людей, які поступають в лікарні. Я практично щодня підписую нові розпорядження про введення нових лікарень в областях. Велику кількість хворих фіксують у всій країні», - додав Степанов.

Зазначимо, що напередодні в Україні госпіталізували 487 хворих на коронавірус - це рекорд за весь час епідемії.

Днем раніше в Україні було зафіксовано антирекорд за кількістю смертей від Covid-19.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків Covid-19. Майже половина з них все ще в активній фазі. Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 2 тисячі нових випадків захворювання.

До слова, перелік міст і районів, які віднесені до «червоної» карантинної зони, збільшився. 24 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

До «червоної» зони буде віднесено:

місто Коломию, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївку Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;

місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

За минулу добу найбільше нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували у Чернівецькій області – 208.







