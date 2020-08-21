МОЗ визнає: лікарень для хворих на коронавірус вже не вистачає, госпіталізувати будуть не всіх
В Україні об'єднують лікарні першої та другої хвилі
Міністерство охорони здоров'я може переглянути критерії госпіталізації хворих на коронавірус. У разі подальшого зростання захворюваності, забирати до лікарень будуть лише тяжко хворих.
Про це на брифінгу МОЗ повідомила доктор медичних наук Ольга Голубовська.
За її словами, зараз в Україні госпіталізують також хворих середньої тяжкості.
«Якщо буде продовжуватися зростання захворюваності, будуть переглядати критерії госпіталізації. Будуть госпіталізувати тільки тяжко хворих», - сказала Голубовська.
У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що через зростання захворюваності в Україні вже немає лікарень першої та другої хвилі.
«Ми дуже швидко пробігли цей шлях від однієї тисячі хворих на добу до більше двох тисяч хворих. У нас немає лікарень першої і другої хвилі. Я дав завдання, щоб ми їх об'єднали в зв'язку з великою кількістю людей, які поступають в лікарні. Я практично щодня підписую нові розпорядження про введення нових лікарень в областях. Велику кількість хворих фіксують у всій країні», - додав Степанов.
Зазначимо, що напередодні в Україні госпіталізували 487 хворих на коронавірус - це рекорд за весь час епідемії.
Днем раніше в Україні було зафіксовано антирекорд за кількістю смертей від Covid-19.
Нагадаємо, що в Україні зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків Covid-19. Майже половина з них все ще в активній фазі. Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 2 тисячі нових випадків захворювання.
До слова, перелік міст і районів, які віднесені до «червоної» карантинної зони, збільшився. 24 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.
До «червоної» зони буде віднесено:
- місто Коломию, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- місто Самбір Львівської області;
- місто Біляївку Одеської області;
- міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;
- місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.
За минулу добу найбільше нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували у Чернівецькій області – 208.