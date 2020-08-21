Хірург назвав одне з найпоширеніших ускладнень від коронавірусу



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Одним з найнебезпечніших тромбозів, спричинених Covid-19, є мезентеріальний, коли тромбується судина, яка кровопостачає тонку кишку і товсту

Коронавірус спричиняє порушення системи згортання крові, що призводить до небезпечних для життя людини тромбозів судин

Одним із важких ускладнень під час інфікування коронавірусом є порушення системи згортання крові, що спричиняє небезпечні для життя людини тромбози судин. Про це в коментарі Укрінформу повідомив завідувач першого хірургічного відділення Львівської лікарні швидкої допомоги Гнат Герич.

«Таких пацієнтів багато, вони рідше звертаються персонально, а первинно потрапляють з коронавірусом або пневмонією і лікуються в стаціонарі в лікарні, а потім дуже часто в них розвиваються хірургічні ускладнення. Одним з ускладнень у хворих на Covid-19 є порушення функцій згортання крові в сторону гіперкогуляції. Дуже часто утворюються тромби в крові, вони можуть потрапляти в судини, які кровопостачають життєво важливі органи, і становити загрозу життю. Через це ми досить багато оперуємо таких пацієнтів. У нас створена ковідна спеціальна зона, сьогодні в ній знаходяться 5 прооперованих пацієнтів з таким типом ускладнення, в яких підтверджений діагноз коронавірусу», - повідомив Герич.

За словами лікаря, одним з найнебезпечніших тромбозів, спричинених Covid-19, є мезентеріальний. Це коли тромбується судина, яка кровопостачає тонку кишку і товсту, а це життєво важливий орган, який може дуже швидко відмирати, і тоді необхідно невідкладно робити операційне втручання. Також бувають інші ускладнення, коли тромбуються судини, що постачають нижні кінцівки або здійснюють венозний відтік від цих кінцівок, тоді також розвиваються серйозні проблеми.

Як повідомили у Львівській інфекційні лікарні, тромбоз – це одна з форм перебігу Covid-19, коли порушується система згортання крові і, відповідно, формуються тромби.

Складність проведення операцій у важких хворих на коронавірус полягає також у тому, що при сильній задишці треба вважати на безпечну анестезію, а медичному персоналу убезпечити себе від інфікування. «Ситуація виглядає так: у пацієнтів із коронавірусом, які і так у важкому стані, є порушення дихання. Буває так, що їм треба робити операцію невідкладно за життєвими показами. Тоді ми не зважаємо, що вони в такому стані, і мусимо їх оперувати, бо це захворювання без операції призведе до смерті пацієнта. У нас є висококваліфіковані, вже досвідчені саме в лікуванні таких випадків анестезіологи та хірургічні бригади, які екстрено проводять ці операції, скорочуючи максимально час втручання і застосовуючи такі методи анестезії, наркозу, щоб максимально сприяти тому, аби людина могла його перенести з такою тяжкою супутньою хворобою й ураженням легень при Covid-19», - зазначив Герич.

На Львівщині за попередню добу, підтверджено методом ПЛР наявність коронавірусу у 162 жителів. За весь час пандемії в області інфіковано 12 793 особи. Померли 347. Одужала від коронавірусної інфекції 3 651 особа. На стаціонарному лікуванні у Львівській області 1 354 хворих.

«Ми всіх хворих лікуємо з використанням кроворозріджуючих препаратів, але буває, що організм не справляється і може давати ускладнення. Фактично у всіх пацієнтів, які перебувають у нас у лікарні, є порушення системи згортання крові, і всі отримують антикоагулянти», - повідомила головний епідеміолог Львівщини та лікар Львівської інфекційної лікарні Наталія Тімко

Лікар зазначила, що за весь час пандемії з інфекційної лікарні був направлений на термінову операцію один пацієнт, в якого тромб спровокував інфаркт міокарда. Йому терміново була надана хірургічна допомога, зараз чоловік почувається добре.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків Covid-19. Майже половина з них все ще в активній фазі. Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 2 тисячі нових випадків захворювання.

Коронавірус в Україні

Всього 100643

Одужали 51078

Хворіють 47358

Померли 2207

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До слова, перелік міст і районів, які віднесені до «червоної» карантинної зони, збільшився. 24 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.