На Житомирщині підірвалося авто лісової охорони: є загиблі

В результаті вибуху міни єгер Радчанського лісництва загинув на місці

У загиблого залишилося троє неповнолітніх дітей

У Народицькому спецлісгоспі Житомирської області на міні підірвався автомобіль. Є загиблі та поранені. Про це повідомляє Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства.

«Знову трагедія в Народицькому спецлісгоспі. На міні підірвався автомобіль лісової охорони підприємства», – йдеться в повідомленні.

В результаті вибуху єгер Радчанського лісництва загинув на місці, а лісничий цього ж лісництва отримав поранення. Його доправлено до лікувального закладу. Відомо, що у загиблого залишилося троє неповнолітніх дітей.

Раніше повідомлялося, що на протипіхотній фугасній міні у тимчасово окупованому Донецьку підірвалася російська пропагандистка Земфіра Сулейманова. Від отриманих поранень вона померла у лікарні.

До слова, триває 191-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник намагається встановити повний контроль над територією Донецької області та утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.