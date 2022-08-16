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В окупованому Донецьку підірвалася на міні російська пропагандистка

Надія Клочко
glavcom.ua
В окупованому Донецьку підірвалася на міні російська пропагандистка
Земфірі Сулеймановій було 25 років
фото з відкритих джерел

Пропагандистка приїхала до Донецька 6 серпня

На протипіхотній фугасній міні у тимчасово окупованому Донецьку підірвалася російська пропагандистка Земфіра Сулейманова, від отриманих поранень вона померла у лікарні Про це повідомляє «Інтерфакс».

«У Кіровському районі Донецька внаслідок підриву на міні протипіхотній фугасній міні «Пелюсток» поранено дівчину 1997 р.н. – репортерка російського телеканалу RT (Russia Today). Від отриманих поранень померла в лікарні», – пише російське видання.

Водночас у пресслужбі пропагандистського телеканалу RT заперечують, що Сулейманова у них працювала.

«Низка ЗМІ поширили інформацію, що загибла на Донбасі волонтерка і журналістка Земфіра Сулейманова була співробітницею RT. Це не так: дівчина ніколи не працювала на нашому телеканалі. Ми висловлюємо співчуття родичам та близьким загиблої», – сказали у RT.

З Telegram-каналу самої Земфіри Сулейманової відомо, що вона приїхала у тимчасово окупований Донецьк ще 6 серпня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під час війни в Україні загинув російський військовий пропагандист, полковник Сергій Постнов. Рашистські ЗМІ повідомили, що Постнов загинув у ніч із 13 на 14 червня. Він обіймав посаду начальника групи інформаційного реагування 1-го відділу Департаменту по взаємодії із засобами масової інформації Росгвардії та займався «інформаційним супроводом» військ у гарячих точках.

Також під час боїв в Україні ліквідовано співробітника пресслужби Міноборони РФ полковника Володимира Іванова. 

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Теги: пропагандист пропаганда війна в Україні Донецьк

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