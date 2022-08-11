На Харківщині тракторист підірвався на міні

На Харківщині ще одна людина постраждала під час польових робіт

В Харківській ОВА закликали аграріїв не нехтувати правилами безпеки

Ще одна людина постраждала на території Харківської області під час проведення польових робіт. Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.

За даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у Куп'янському районі тракторист наїхав на вибухівку.

Внаслідок вибуху його було госпіталізовано з відкритим осколковим переломом ключиці.

В Харківській ОВА закликали аграріїв не нехтувати правилами безпеки й виходити на поля тільки після обстеження території співробітниками ДСНС.

Нагадаємо, кілька днів тому на Запоріжжі комбайнери підірвались на протитанковій міні.

Також повідомлялося, що проводячи польові роботи на Чернігівщині, тракторист наїхав на вибуховий пристрій.

На Сумщині між селами Басівка і Юнаківка підірвалося на міні авто з двома цивільними людьми.

14 липня в лісах Народицького спеціалізованого лісового господарства Житомирської області на міні підірвався автомобіль лісівників.