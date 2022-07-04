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    Суспільство

    Національна поліція України відзначає професійне свято

    Під час війни Нацполіція&nbsp;взяла на себе безліч функцій - Національна поліція України відзначає професійне свято
    Під час війни Нацполіція взяла на себе безліч функцій
    фото з відкритих джерел

    Саме в цей день перші патрульні поліцейські рийняли присягу на Софійській площі у 2015 році

    4 липня в Україні відзначається День Національної поліції. Це свято з’явилося після Революції гідності у зв’язку з реформою поліції і раніше відзначалося у цей день.

    Однак відповідно до указу президента з 2018 року роботу українських поліцейських вшановують 4 липня. Саме 4 липня 2015 року перші патрульні поліцейські прийняли присягу на Софійській площі у Києві.

    Після масштабного російського вторгнення, яке розпочалося в лютому 2022 року, українським поліцейським довелося взяти на себе безліч функцій: від звичного для них підтримання суспільного порядку до евакуації мирного населення з зони боїв, виявлення диверсантів та розслідування військових злочинів росіян. Фахівці вибухо-технічної служби залучені до розмінування.

    Голова Нацполіції Ігор Клименко привітав колег з професійним святом, зазначивши, що поліціянти сьогодні – це деталі одного великого механізму, від якого залежить безпека населення України

    «Дякую усім поліцейським, які вірою та правдою служать Українському народу. Слідчим, криміналістам, патрульним, дільничним, офіцерам громад, спецпризначенцям, оперативникам, вибухотехнікам, кінологам та решті справжніх фахівців, які працюють у Національній поліції», – написав Клименко на своїй сторінці у Facebook.

    Нагадаємо, вчора, 3 липня, сили ППО та ВМС України відзначали своє професійне свято.

    Нагадаємо, у травні в Україні відзначають День морської піхоти.

    Теги: Національна поліція України росія окупанти війна розслідування Україна поліція ВМС окупація безпека Ігор Клименко #stoprussia
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    Національна поліція України відзначає професійне свято