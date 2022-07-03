Сили ППО та ВМС України відзначають своє професійне свято

Два підрозділи ЗСУ сьогодні відзначають своє свято

Сьогодні, 3 липня, в Україні відзначають професійне свято сили Протиповітряної оборони та Військово-морські сили Збройних сил України.

Історія свята

У незалежній Україні вперше День ВМС було встановлено указом президента України Леоніда Кучми від 17 серпня 1996 року, а вперше його відзначили 1 серпня 1997 року. Дата була обрана на честь перших в історії незалежної України оперативно-тактичних навчань Море-96, які проходили з 30 липня до 1 серпня 1996 року.

Після приходу до влади Віктор Янукович переніс святкування Дня флоту України на останню неділю липня, поєднавши його зі святкуванням Дня Військово-морського флоту Росії.

12 червня 2015 року президент Петро Порошенко відновив святкування Дня Військово-морського флоту України у першу неділю липня.

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