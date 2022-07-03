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    Політика

    Сили ППО та ВМС України відзначають своє професійне свято

    Сили ППО та ВМС України відзначають своє професійне свято
    фото з відкритих джерел

    Два підрозділи ЗСУ сьогодні відзначають своє свято

    Сьогодні, 3 липня, в Україні відзначають професійне свято сили Протиповітряної оборони та Військово-морські сили Збройних сил України.

    Історія свята

    У незалежній Україні вперше День ВМС було встановлено указом президента України Леоніда Кучми від 17 серпня 1996 року, а вперше його відзначили 1 серпня 1997 року. Дата була обрана на честь перших в історії незалежної України оперативно-тактичних навчань Море-96, які проходили з 30 липня до 1 серпня 1996 року.

    Після приходу до влади Віктор Янукович переніс святкування Дня флоту України на останню неділю липня, поєднавши його зі святкуванням Дня Військово-морського флоту Росії.

    12 червня 2015 року президент Петро Порошенко відновив святкування Дня Військово-морського флоту України у першу неділю липня.

    Привітання

    «З 24 лютого слово «ППО» знає навіть найменший українець. Війська протиповітряної оборони збивають чимало ворожих дронів, ракет і бомбардувальників. Вони боронять українське небо, стоять на захисті нашого сну та кожен день рятують сотні українців!», – привітала Нацгвардія своїх побратимів.

    До вітань наших військових долучився також і президент України Володимир Зеленський.

    Шановні військові моряки України! Дорогі ветерани!

    Вітаю вас із Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

    Сьогодні українські військові моряки відзначають своє професійне свято у складних умовах воєнної обстановки, у запеклих боях з російськими загарбниками на морі, суходолі і в повітрі, проявляючи героїзм, відвагу, стійкість та непереможний характер.

    Україна пишається вами, надихається вашими бойовими успіхами, усіляко підтримує, розділяє біль від втрат та вірить у стійкість офіцерів і матросів вітчизняного флоту.

    Від імені українського народу висловлюю подяку всьому особовому складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України за звитягу та героїчне виконання військового обов’язку, мужність і самопожертву.

    У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю тих, хто віддав своє життя у війні з російським агресором. Вічна їм слава!

    Упевнений, що високий професіоналізм воїнів українського флоту та уміле володіння сучасним озброєнням і військовою технікою, які ви вже продемонстрували усьому світові, гарантовано відправлять услід за «російським кораблем» решту корабельного складу російського агресора.

    Зичу українським військовим морякам міцного здоров'я, незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з окупантами.

    Слава Військово-Морським Силам України!

    Слава Україні!

    Нагадаємо, у травні в Україні відзначають День морської піхоти.

    Теги: росія окупанти війна військові Володимир Зеленський Україна ВМС окупація #stoprussia
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    Сили ППО та ВМС України відзначають своє професійне свято