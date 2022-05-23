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    В Україні відзначають День морської піхоти: головні факти

    Замість чорного головного убору тепер морські піхотинці носять берети відтінку морської хвилі - В Україні відзначають День морської піхоти: головні факти
    Замість чорного головного убору тепер морські піхотинці носять берети відтінку морської хвилі

    Свято День морської піхоти було започатковане в 2014 році

    Чотири роки тому українські «воїни трьох стихій», як називають морських піхотинців, змінили берети чорні на штормові, а свій день стали відзначити 23 травня замість 16 листопада.

    День морської піхоти – професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, яке відзначається щороку 23 травня.

    Свято започатковане 2014 року, і у 2014–2017 роках відзначалося 16 листопада. Чинна дата святкування 23 травня встановлена від 2018 року Указом Президента України № 145/2018 «Про День морської піхоти України».

    Саме в цей день у 1918 році гетьман Павло Скоропадський видав указ України по Морському відомству Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби.

    Бригада морської піхоти, відповідно до вищезазначеного указу, ділилася на три частини. Одна з них повинна була виконувати свої обов’язки на території від західного кордону Української Держави до Сичавки, друга – від Сичавки до Станіслава, а третя – від Станіслава до Перекопу.

    Крім основних завдань, в обов’язки полків морської піхоти входила охорона майна Морського відомства. Цим же указом були призначені командири полків та начальники відділів. На першому ж етапі розгортання бригади було розпочато формування трьох батальйонів морської піхоти у кожному з полків.

    У наші дні війська морської піхоти входять до складу ЗСУ та є передовими з'єднаннями сил висадки. Підрозділи морської піхоти ВМС ЗСУ – це високопрофесійні, патріотичні та віддані бійці. Морська піхота діє у складі тактичних та оперативно-тактичних десантів, обороняє території базування ВМС, островів, портів, аеродромів та інших важливих ділянок та об'єктів. У 2018 році морпіхи отримали берети іншого кольору. Замість чорного головного убору тепер вони носять берети відтінку морської хвилі.

    Традиція та кількаетапний ритуал, що відбувається двічі на рік – перед Днем захисника України (14 жовтня) та Днем морської піхоти. Вдягнути берет кольору морської хвилі військовослужбовець – незалежно від звання й посади – має право лише після вдалого подолання полоси перешкод, на якій фізичних навантажень анітрохи не менше ніж психологічних.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна ВМС окупація охорона #stoprussia
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    В Україні відзначають День морської піхоти: головні факти