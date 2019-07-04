Нацрада дозволила 22 компаніям мовлення в зоні ООС і Криму



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У Донецькій області теле-і радіокомпанії будуть мовити в Авдіївці, Бахмуті, Волновасі, Гірнику, Дружківці, Костянтинівці, Краматорську, Новотроїцькому, Маріуполі, Покровську, а також на КПВВ Мар'їнка

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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення видала 22 компаніям дозвіл на тимчасове мовлення на території проведення ООС і на кордоні з Кримом. Рішення було прийняте на сьогоднішньому засіданні Нацради, повідомила пресслужба.

«Національна рада на засіданні 4 липня прийняла рішення видати дозволи на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення компаніям, у яких термін дії попередніх дозволів завершувався. Також були видані нові дозволи на тимчасове мовлення», - сказано в повідомленні.

На зазначених територіях отримали право мовити: UA:Перший, UA:Донбас; Українське радіо, Радіо Промінь, Українське радіо.Пульс, UA Культура, UA:Крим і UA:Херсон (усі - НСТУ), Армія FM - військове радіо, Радіо НВ, KISS FM, ХІТ ФМ, Радіо РОКС - Україна, Русское Радио Україна, радіо М, Радіо Мейдан, Україна і Донбас від ТРК Україна, ZIK, Прямий, Мультимедійна платформа іномовлення (UA); ICTV, 1+1, 5+, 5 канал, Перший Західний, Радіо УНА, Перша українська націоналістична хвиля, Перець FM і Стильне від ТРК Клас, Херсон ФМ і радіо RELAX.

Ці мовники отримали право мовити у таких населених пунктах Донецької області: Авдіївка, Бахмут, Волноваха, Гірник, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Новотроїцьке, Маріуполь, Покровськ, а також на КПВВ Мар'їнка.

У Луганській області мовлення дозволене в Бахмутівці, Лисичанську, Новотошківському, Підгорівці, Попасній, Старобільську, Сватовому, Широкиному і Щасті, а також на КПВВ Станиця Луганська.

У Херсонській області мовники отримали право працювати в Генічеську, Скадовську й у Чаплинці.

Нагадаємо, 8 квітня в Луганській області відключили телебачення і радіо. Телевежа в Лисичанську була знеструмлена з 4 квітня через борги. У НСТУ заперечували несплати перед Концерном РРТ. Пізніше 10 квітня в Луганській області відновили мовлення ТБ і радіо. Теле- і радіосигнал в аналоговому форматі вже доступний глядачам і слухачам Луганської області.