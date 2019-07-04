Нацрада продовжила «АрміїFM» ліцензію на мовлення у Лисичанську та Авдіївці



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Активісти, які прийшли на підтримку команди «АрміяFM», зустріли новину про продовження ліцензії оваціями та вигуками «Слава Україні!»

На засідання 11 липня в нас є заявки ще й на інші міста, - керівниця радіо

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення проголосувала за продовження ліцензії мовлення радіо «АрміяFM» у містах Авдіївка та Лисичанськ на Донбасі.

За відповідне рішення проголосували шестеро присутніх на засіданні членів Нацради, повідомляє «Укрінформ».

У холі активісти, які прийшли на підтримку команди «АрміяFM», зустріли цю новину оваціями та вигуками «Слава Україні!».

«На засідання 11 липня в нас теж є заявки на інші міста. Взагалі хочу сказати велике спасибі від імені команди «АрміяFM», - сказала присутнім активістам керівниця радіо Яна Холодна.

Як повідомлялося, у четвер, 4 липня, проходить засідання Нацради. Серед питань - і продовження для телерадіоорганізацій дозволів на тимчасове мовлення в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Наприкінці червня колишній ведучий програм на «АрміяFM», учасник АТО та блогер Олег Болдирєв (Мартін Брест) заявив, що радіостанція може припинити мовлення в зоні проведення операції Об'єднаних сил і на окупованих територіях у зв'язку з тим, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення досі не продовжила ліцензіату дозволи на тимчасове мовлення через блокування роботи регулятора деякими його членами.

Нацрада вже шість разів поспіль не могла провести засідання через відсутність кворуму.