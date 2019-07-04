У лікарні помер боєць, який підірвався на російському фугасі біля Мар'їнки



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Едуард Лобода родом із Сумщини Фото: Facebook 24 ОМБр імені короля Данила

Третього липня Едуард Лобода разом з побратимами забезпечував прикриття проміжків, де передбачалась дія диверсійно-розвідувальних груп противника

У лікарні від отриманих поранень помер старший солдат Едуард Лобода, який напередодні підривався на російському фугасі.

Про це 4 липня у Facebook повідомляє прес-служба 24 ОМБр імені короля Данила.

«В лікарні м.Курахове від отриманих поранень помер воїн Королівської бригади – старший солдат Лобода Едуард Віталійович. З липня він разом з побратимами забезпечував прикриття проміжків, де передбачалась дія диверсійно-розвідувальних груп противника», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що за попередньою інформацією було відомо, що протягом останнього місяця противник невеликими групами проникав в населений пункт Мар'їнка, встановлюючи міни на маршрутах, якими пересувались військові та цивільні.

«Група наших військових, яку очолював старший солдат Лобода, обрала правильний рубіж для протидії, що дозволило унеможливити проникнення ворожих диверсантів в район наших підрозділів. Та вочевидь напередодні противник встиг встановити на даному напрямку фугаси з новітніми датчиками руху російського виробництва. Едуард, який був попереду своєї групи, прикрив побратимів від вибуху, прийнявши весь удар на себе», - повідомили в пресслужбі.

Едуард Лобода 1994 року народження був родом з Сумщини, він пішов на фронт спочатку добровольцем, а потім підписав контракт в ЗСУ, розповіли у 24 ОМБр імені короля Данила.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 1 липня, близько 10:50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого російськими окупантами було обстріляно санітарний автомобіль.

В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє військовослужбовців ООС отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що поранений військовий медик померла.

У 36-й окремій бригаді морської піхоти повідомили, що внаслідок обстрілу бойовиками санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним на Донбасі загинули старший матрос Сергій Майборода та сержант Ірина Шевченко.