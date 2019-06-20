Парубій: Закликаю зупинити реванш промосковських сил



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Верховної Ради Андрій Парубій Фото: eurosolidarity.org

Голова Верховної Ради: Ми маємо мобілізувати всі державницькі сили, щоб зупинити реванш! І тепер ми вже не дамо повторитись старій історії

Голова Верховної Ради України, другий номер списку партії «Європейська солідарність» Андрій Парубій вважає, що події останніх днів свідчать про активізацію реваншистських сил на всіх напрямках. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Європейської солідарності».

«У той час, коли від нас йдуть найкращі захисники України, такі як наш побратим – народний депутат Дмитро Тимчук, всередині країни вже відбуваються спроби реваншу», – зазначив спікер під час ранкового засідання парламенту.

Також Парубій підкреслив, що московська церква в Україні не лише не бажає виконувати закон і чесно вказувати свій реальний центр – Москву, а й намагається скасувати реєстрацію автокефальної Православної Церкви України, канонічно визнаної Вселенським Патріархатом.

Крім того, політик нагадав, шо у Харкові місцеві депутати, демонстративно і всупереч закону про декомунізацію, повернули ім’я українського ксенофоба Жукова проспекту імені відомого дисидента Петра Григоренка.

Позбавленням гідності голова Верховної Ради назвав і факт призначення професором Національного університету імені Тараса Шевченка «придворного юриста Януковича». Він повідомив, що студенти вже почали протест, і наголосив, що керівництво вишу повинно скасувати це «ганебне призначення».

Андрій Парубій закликав, щоб усіма засобами – і через Верховну Раду, і через громадську активність, і через суди – не допустити відміни Закону про мову та перегляд обов’язкових часток українського мовлення на радіо і телебаченні.

«П’ять років ми будуємо справжню міцну Українську Державу і відбиваємо російську агресію на всіх фронтах. Ми маємо мобілізувати всі державницькі сили, щоб зупинити реванш! І тепер ми вже не дамо повторитись старій історії», – наголосив голова Верховної Ради.