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Науковці вивели новий сорт конопель. Чим вони корисні для ЗСУ (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Науковці вивели новий сорт конопель. Чим вони корисні для ЗСУ (фото)
Новий сорт конопель універсальний щодо використання як волокон, так і насіння
фото: Сумська обласна військова адміністрація

Технічні коноплі – це основа для виробництва пороху

Науковці Національної академії аграрних наук України презентували новий сорт посівних технічних конопель «Софія». Про це ідеться на сторінці установи у Facebook.

Цей сорт універсальний щодо використання як волокон, так і насіння. Фахівці Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН України акцентували увагу на розвитку коноплярства в умовах війни та відбудови держави, особливо використання коноплепродукції для військових.

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Адже технічні коноплі – це основа для виробництва пороху, який не має аналогів у світі, високоякісна сировина для канатів і парашутів,

Також конопляні волокна ні в чому не поступаються синтетичному кевлару, з якого виготовляють бронежилети. Плити з конопель витримують постріли з бронебійних патронів, водночас, вони легші за кевларові.

А ще коноплі – це тканина для пошиття натурального і практично «вічного» військового одягу, спідньої білизни, яка добре себе зарекомендувала у екстремальних умовах, коли відсутні будь-які засоби гігієни, переконують науковці.

Окрім того, коноплі – це прекрасний екоматеріал для будівництва і утеплення будівель.

Раніше у мережу виклали відео, де солдат показує свій винахід – конструкцію з гілок, яка допомагає готувати їжу і, навіть, паралельно сушити взуття.

 

 

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