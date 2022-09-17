Науковці вивели новий сорт конопель. Чим вони корисні для ЗСУ (фото)

Новий сорт конопель універсальний щодо використання як волокон, так і насіння

Технічні коноплі – це основа для виробництва пороху

Науковці Національної академії аграрних наук України презентували новий сорт посівних технічних конопель «Софія». Про це ідеться на сторінці установи у Facebook.

Цей сорт універсальний щодо використання як волокон, так і насіння. Фахівці Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН України акцентували увагу на розвитку коноплярства в умовах війни та відбудови держави, особливо використання коноплепродукції для військових.

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Адже технічні коноплі – це основа для виробництва пороху, який не має аналогів у світі, високоякісна сировина для канатів і парашутів,

Також конопляні волокна ні в чому не поступаються синтетичному кевлару, з якого виготовляють бронежилети. Плити з конопель витримують постріли з бронебійних патронів, водночас, вони легші за кевларові.

А ще коноплі – це тканина для пошиття натурального і практично «вічного» військового одягу, спідньої білизни, яка добре себе зарекомендувала у екстремальних умовах, коли відсутні будь-які засоби гігієни, переконують науковці.

Окрім того, коноплі – це прекрасний екоматеріал для будівництва і утеплення будівель.

Раніше у мережу виклали відео, де солдат показує свій винахід – конструкцію з гілок, яка допомагає готувати їжу і, навіть, паралельно сушити взуття.