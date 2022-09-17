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ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів з моря

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів з моря
Росія тримає у Чорному морі чотири великі десантні кораблі
фото ілюстративне

Окупанти можуть атакувати Україну 24 крилатими ракетами

У Чорному морі нині перебуває 3 російських кораблі-носії «Калібрів». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Угруповання ворожого флоту з 11 кораблів і катерів, притискаючись до південного узбережжя Криму, залишило напоготові 3 надводних носії 24 крилатих ракет типу «Калібр», – зазначили військові.

Окрім цього, Росія тримає у Чорному морі чотири великі десантні кораблі.

Військовослужбовці закликали дотримуватися норм і правил безпеки, не нехтувати попередженням про повітряну тривогу та ретельно перевіряйте дані, щоб не ставати жертвами фейкових вкидів.

«Не поширюйте інформацію, що може зорієнтувати ворога та зашкодити нашим підрозділам під час кропіткої роботи зі звільнення територій», – додали українські воїни.

Нагадаємо, українські військові протягом 16 вересня відбили дві спроби штурму російських окупантів на півдні.

Двічі протягом бойового дня противник спробував провести штурмові дії за напрямками: Правдине — Степова Долина; Архангельське — Іванівка. В обох випадках, незважаючи на підтримку танку Т-72 і БМП-2 росіяни успіху не мали та, зазнавши втрат, відступили.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що попри успішний та швидкий контрнаступ у Харківській області, на сьогодні ще рано говорити про закінчення війни України проти РФ.

Теги: Чорне море ЗСУ військові

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